Контейнерная площадка во дворе дома №16 по ул. Дзержинского каждый год наводит ужас на местных жителей. Несмотря на то, что дорога к ней асфальтирована, и в целом контейнеры выглядят цивилизованно, к весне это место становится настоящей свалкой. На прошлых выходных местные жители взяли ситуацию в свои руки. Корреспондент "НГ" стал случайным свидетелем того, как инициативная группа пенсионерок решила навести порядок в своем дворе.

- Наша мусорка - это камень преткновения. В том смысле, что никакой ПКСК не хочет за нее отвечать, - рассказала жительница дома № 16 Галина ЖИТИНСКАЯ. - Мы из окон видим, что всю мебель, которую выкидывают, приватизируют бомжи, пьют здесь. На этом месте создается очаг антисанитарии, здесь даже крысы появляются, которые потом разбегаются по подвалам ближайших домов. Поэтому ежегодно мы сами берем и убираем территорию.

Для вывоза крупногаборитного мусора пришлось нанять рабочих / Фото предоставлено жителями дома №16 по ул.Дзержинского

Житинская рассказывает, что жители обращались к властям за помощью через службу iKomek. Не дождавшись ответа, скинулись и заказали за 20 000 тенге вывоз крупногаборитного мусора. Из гаражей принесли лопаты и грабли, сгребли разбросанный по периметру стоянки мусор и сложили его в контейнеры.

- Это и бутылки, и пакеты, тряпки, и обувь, которые люди по доброте своей оставляют для тех, кому нужнее. Мусора здесь было очень много, - говорит Житинская. - Единственная боль в том, что никто не хочет нам помочь - ни в ПКСК, ни власти. Вот аким объявил о субботнике, может, хоть после этого нам как-то помогут. Потому что деревья нужно обрезать, чтобы ветки на провода не падали.

После контейнерной площадки в планах пенсионерок - убрать мусор и с территории детской площадки. А позже - озеленить территорию. Надеются, что и здесь найдут поддержку как от соседей, так и от властей.

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