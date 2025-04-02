Вчера, 1 апреля, состоялось заседание акимата Костанайской области. После докладов о том, что, например, в регионе значительно увеличивается финансирование ремонта дорог, аким области Кумар Аксакалов сообщил, где вводится режим жесткой экономии.

- Хотел бы всех проинформировать, что в соответствии с поручением Администрации президента РК от 17 марта 2025 года до конца текущего года объявляется мораторий, - сказал Кумар Аксакалов. - Мораторий на приобретение за счет бюджетных средств служебного транспорта, мебели, административных зданий, а также проведения различных пышных мероприятий.

Глава области поручил акимам городов и районов, а также руководителям всех областных управлений «взять этот вопрос на контроль и не допускать необоснованных трат».

Фото предоставлено пресс-службой акима области