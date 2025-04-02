Строящаяся набережная в Костанае на берегу Тобола не пережила зиму. На ее строительство было потрачено два миллиарда тенге, а объект уже нуждается в ремонте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Брусчатка вдоль ограждения провалилась, а местами кирпичная кладка выглядит так, словно была уложена без раствора. Создается впечатление, что объект возводили наспех: между кирпичами заметны щели, а часть стены уже начала осыпаться.

"Набережная выглядит так, словно ей уже лет пять. Брусчатка провалилась, состояние ужасное. Работы выполнены отвратительно. Как здесь гулять и что с ней будет дальше? Впереди лето, люди будут приходить сюда, но на что им смотреть? Первая набережная тоже была построена кое-как - там тоже проседала брусчатка, падала плитка", - возмущается местная жительница Есения Карпухина.

В отделе ЖКХ сообщили, что алматинский подрядчик должен был сдать объект еще в ноябре прошлого года. Стоимость проекта - 2 миллиарда 13 миллионов тенге. В эту сумму входит возведение самой набережной и строительство 12 детско-спортивных площадок. Что касается качества, то объект еще не принят и подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты в течение месяца.

"Работы по укладке брусчатки частично производились в зимнее время, в результате чего при наступлении теплых погодных условий часть брусчатки начала проваливаться. Ее объем составляет 10 процентов от общей площади благоустройства. Договорные обязательства по данному проекту закончились в ноябре 2024 года, сейчас подрядчику дано задание устранить все провалы и дефекты в течение месяца", - сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

По словам сотрудников акимата, строительство набережной в Притобольском парке завершено на 95 процентов. Гарантийный срок объекта составит три года. По официальным данным, в дальнейшем другой подрядчик займется благоустройством парка, установкой освещения и системой полива.

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