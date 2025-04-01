Об этом сегодня, 1 апреля, на совещании в облакимате сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных пассажирских дорог Булат СЕЙДАХМЕТОВ. Он связал расширение маршрутной сети с развитием международного аэропорта Костанай.

Фото Олега ПАКА

Сейчас он обслуживает внутренние рейсы в Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан и Тараз, а также зарубежные в Москву, Пхукет, Шарм-эль-Шейх, Анталию.

- Рассматривается увеличение частоты рейсов в Астану и Алматы, - сказал докладчик, - а также ведутся переговоры с авиакомпаниям об открытии рейсов в Грузию, Турцию (Стамбул), Вьетнам.

И добавил, что, возможно, рейсы в Фукуок компания SСAT начнёт осуществлять уже осенью 2025 года.

Фото пресс-службы облакимата

- Развитие аэропорта в последние годы значительно улучшило качество обслуживания пассажиров, а также способствовало увеличению количества рейсов, - сказал Булат Сейдахметов. - Одним из важных шагов стала реконструкция перрона, которая позволила увеличить количество мест для стоянки воздушных судов с двух до семи. Это способствует расширению географии полетов, а также улучшает транзитный потенциал в сфере карго-перевозок.

В ближайшее время в аэропорту планируют обустроить полноценный зал международных вылетов за счет реконструкции здания борт-цеха (цеха бортового питания) площадью 800 кв. м. Кроме того, аэропорт заключил договор с ТОО «Inzhir Invest Group» на реконструкцию гостиницы на 60 номеров, которая не функционировала с 2015 года. Стоимость проекта - 600 млн тенге, инвестиции частные. В ноябре-декабре 2025 года должна быть завершена разработка ПСД.