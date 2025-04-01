Нарушителям грозят штрафы до 7,8 млн тенге. С казахстанскими блогерами проводят разъяснительную работу о незаконности проведения розыгрышей в социальных сетях, сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос, передает Informburo.kz.

Фото Freepik.com

Чиновник заверил, что проводится круглосуточный мониторинг интернет-пространства для выявления нарушений.

"С начала года в ходе мониторинга выявили 1870 фактов интернет-мошенничества. Из них в социальных сетях 389 фактов, ограничен доступ к 1480 ресурсам и ссылкам. В части деятельности интернет-казино выявлено 8616, из них в социальных сетях 6399 фактов, ограничено 2195 интернет-ресурсов и ссылок", – уточнил Жумангарин.

Вице-премьер напомнил, что действующее законодательство запрещает организацию лотерей, кроме тех, которые проводит оператор. Соответствующим оператором в Казахстане является акционерное общество "Сәтті Жұлдыз", которому на 15 лет предоставлено право на проведение лотерей.

Привлечением к ответственности организаторов незаконных розыгрышей занимается комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей. Нарушителям грозят штрафы до 7,8 млн тенге с конфискацией доходов.

С февраля 2024 года к ответственности привлекли 113 человек, общая сумма штрафов превысила 50 млн тенге.

Ранее депутат мажилиса Ерлан Саиров призвал строже следить за доходами блогеров и проводимыми ими лотерейными играми. По его словам, инфлюенсеры являются "просвещённой частью общества", поэтому должны быть примером для всех граждан.