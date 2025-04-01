Подача документов для зачисления детей в первый класс должна была начаться утром, в 9.00, сегодня, 1 апреля. Но в назначенное время родители не смогли сделать это. Портал Egov оказался недоступен.

В АО «Национальные информационные технологии» сообщили, что услуга по приему документов для зачисления в первый класс все же станет доступна сегодня.

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Прием документов на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile начнется 1 апреля с 15:00.