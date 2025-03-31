Продлится он до 1 мая. Стартует раньше, чем обычно, в связи с тем, что погода уборке благоприятствует. Акимат областного центра призывает участвовать в наведении порядка как организации всех форм собственности, так и горожан.

Перечень работ обширный - от повсеместной уборки мусора до косметического ремонта входных групп, отмосток, цоколей зданий, рекламных конструкций, замены повреждённой брусчатки. Особо было отмечено, что в этом году из процесса уборки не дадут "выпасть" гаражным кооперативам.

Акимат призывает ОСИ и ПКСК организовать уборку дворовых территорий. Со своей стороны обещает отремонтировать около 40 детских площадок, на что в бюджете заложено 48 млн тенге.

- ТОО «Тазалык 2012» должно обеспечить своевременный вывоз мусора, совместно с ПКСК и ОСИ провести работы по приведению в надлежащее состояние территорий, прилегающих к мусорнымплощадкам, провести ремонт контейнеров, - сказал заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ, - в свою очередь подрядным организациям, закрепленным за районами города, необходимо организовать вывоз крупногабаритного мусора оттуда и ликвидацию несанкционированных свалок.

К весеннему наведению порядка власти относят и частичный ремонт дорог, по крайней мере, выбоин, что обнаружились после зимы. До 1 мая на них планируют провести ямочный ремонт.

- Кроме того, в городе уже проведен комиссионный осмотр 103 участков дорог, находящихся на гарантии. В адрес подрядных организаций, технического надзора и центра качества дорог направлены уведомления о необходимости проведения восстановительных работ, - добавил Исмагулов, - работы необходимо завершить до 15 мая текущего года.

Коммунальные службам города - ГКП «Костанай Су», «КТЭК», «ЭПК-Форфайт», «Казактелеком», «КазТрансГазАймак» - до 1 мая обязаны обеспечить восстановление повреждений дорожного полотна, брусчатого покрытия, оснований колодцев после проведения аварийных работ. Контролировать исполнение будет отдел ЖКХ.

Акимат также обращает внимание на состояние территорий, находящихся в ведении организаций, либо в их частной собственности. Иногда эти дворы захламлены старыми стройматериалами, ржавой техникой. Просят все это убрать, а также провести ремонт, замену или демонтаж ограждений.

Как и в прошлом году, приветствуются инициативы предприятий - заместитель акима ставил в пример подразделения КТЖ, группы компаний «Аллюр».

Планируется организация еженедельных субботников для наведения порядка на территориях, которые ни за кем не закреплены: по берегам Тобола, вдоль железнодорожных путей, на полигонах, куда из города вывозили снег. Так, слушатели юридической академии ежегодно помогают очищать от мусора рощу около пляжа, и в минувшие выходные уже снова работали там.

Фото Галины КАТКОВОЙ и читателей "НГ"