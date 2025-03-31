Акт вандализма запечатлела видеокамера, которая установлена на автобусной остановке "Сельхозинститут". Мужчина 26 марта разбил стекло в крытой остановке. Как сообщили сегодня, 31 марта, в полиции, хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении него составлено 2 административных протокола по статье 434 (мелкое хулиганство) и 147-1 КРКоАП (умышленное повреждение чужого имущества), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Санкция статей предусматривает административный арест либо штраф. Специализированный суд по административным правонарушениям постановил наложить на 43-летнего нарушителя штраф в размере 275 240 тенге.

Как отметили в полиции, с начала 2025 года к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества привлечено 20 граждан, по мелкому хулиганству - 110.