Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую остановку
Акт вандализма запечатлела видеокамера, которая установлена на автобусной остановке "Сельхозинститут". Мужчина 26 марта разбил стекло в крытой остановке. Как сообщили сегодня, 31 марта, в полиции, хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.
- В отношении него составлено 2 административных протокола по статье 434 (мелкое хулиганство) и 147-1 КРКоАП (умышленное повреждение чужого имущества), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Санкция статей предусматривает административный арест либо штраф. Специализированный суд по административным правонарушениям постановил наложить на 43-летнего нарушителя штраф в размере 275 240 тенге.
Как отметили в полиции, с начала 2025 года к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества привлечено 20 граждан, по мелкому хулиганству - 110.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.