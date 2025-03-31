Вселенная на столе - Любители некомпьютерных игр встретились на мини-фестивале Fanfest Games в Костанае
Камила ЧЕМЕРИС
30 марта Жастар Сарайы превратился в эпицентр тактических сражений, творчества и фэнтезийных миров - здесь проходил мини-фестиваль Fanfest Games, праздник для всех, кто увлекается настольными ролевыми играми, варгеймами и стратегиями.
«Армии готовы к бою!». Миниатюры из вселенной Warhammer и других варгеймов завораживают детализацией
- Мы хотели создать атмосферу, где можно не только играть, но и общаться, обмениваться опытом и просто хорошо проводить время. Судя по количеству гостей, получилось! - рассказаол "НГ" один из организаторов фестиваля, представитель команды «Бочка Мъеда»..
В программе фестиваля было несколько направлений.
Роспись миниатюр. Концентрация, тонкие кисти и внимание к деталям превращают серые фигурки в уникальных персонажей фэнтезийных миров.
- Роспись миниатюр — гости могли попробовать себя в создании уникальных игровых фигурок. Новички осваивали технику сухой кисти и тонкие линии, а опытные мастера делились секретами покраски.
- Стратегические варгеймы (призваны имитировать в виде игры военные конфликты: как реальные, так и вымышленные) - в битвах сошлись и новички, и опытные игроки. Захватывающие сражения в мире Warhammer и других вселенных приковывали внимание зрителей.
Участники занимают места, впереди — день, полный настольных приключений
- Настольные игры - классика жанра и новинки собрали за столами компании друзей и случайных знакомых, которые быстро стали единой командой.
- Первый раз пробовала роспись миниатюр - оказалось сложнее, чем думала! Но теперь хочется купить свою фигурку и попробовать снова, - поделилась с "НГ" впечатлениями участница фестиваля.
- Я давно играю в настолки, но варгеймы - что-то новое. Не ожидал, что так затянет! - говорит один из гостей фестиваля.
Помимо игр, здесь царила атмосфера сообщества по интересам: обсуждение тактик, обмен лайфхаками, споры о любимых вселенных. Многие уходили с новыми знакомствами и идеями будущих партий.
Организаторы уже намекнули, что это только начало, и впереди фанатов ждут еще более масштабные события.
Фото автора
Автор - студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ им. Баутурсынова
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.