30 марта Жастар Сарайы превратился в эпицентр тактических сражений, творчества и фэнтезийных миров - здесь проходил мини-фестиваль Fanfest Games, праздник для всех, кто увлекается настольными ролевыми играми, варгеймами и стратегиями.

«Армии готовы к бою!». Миниатюры из вселенной Warhammer и других варгеймов завораживают детализацией

- Мы хотели создать атмосферу, где можно не только играть, но и общаться, обмениваться опытом и просто хорошо проводить время. Судя по количеству гостей, получилось! - рассказаол "НГ" один из организаторов фестиваля, представитель команды «Бочка Мъеда»..



В программе фестиваля было несколько направлений.

Роспись миниатюр. Концентрация, тонкие кисти и внимание к деталям превращают серые фигурки в уникальных персонажей фэнтезийных миров.

- Роспись миниатюр — гости могли попробовать себя в создании уникальных игровых фигурок. Новички осваивали технику сухой кисти и тонкие линии, а опытные мастера делились секретами покраски.

- Стратегические варгеймы (призваны имитировать в виде игры военные конфликты: как реальные, так и вымышленные) - в битвах сошлись и новички, и опытные игроки. Захватывающие сражения в мире Warhammer и других вселенных приковывали внимание зрителей.

Участники занимают места, впереди — день, полный настольных приключений

- Настольные игры - классика жанра и новинки собрали за столами компании друзей и случайных знакомых, которые быстро стали единой командой.



- Первый раз пробовала роспись миниатюр - оказалось сложнее, чем думала! Но теперь хочется купить свою фигурку и попробовать снова, - поделилась с "НГ" впечатлениями участница фестиваля.



- Я давно играю в настолки, но варгеймы - что-то новое. Не ожидал, что так затянет! - говорит один из гостей фестиваля.

Помимо игр, здесь царила атмосфера сообщества по интересам: обсуждение тактик, обмен лайфхаками, споры о любимых вселенных. Многие уходили с новыми знакомствами и идеями будущих партий.



Организаторы уже намекнули, что это только начало, и впереди фанатов ждут еще более масштабные события.

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Автор - студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ им. Баутурсынова