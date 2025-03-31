В нынешней версии уточнен порядок подачи коллективного иска, определения размера ущерба и его возмещения. Аналитический центр Halyk Finance прокомментировал недавно презентованные в мажилисе планируемые поправки в законодательство по развитию конкуренции, передаёт inbusiness.kz.

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Среди мер, предлагаемых в новом законопроекте, присутствует внедрение института коллективных исков – механизма, который позволит компенсировать ущерб от антиконкурентных практик потребителям в рамках единого судебного разбирательства. По мнению аналитиков, появление такого института в Казахстане не только даст возможность компенсировать ущерб большому кругу лиц, пострадавших от нарушений антимонопольного законодательства, но и станет дополнительным сдерживающим фактором для возникновения новых картелей в стране.

Согласно законопроекту, предусмотрено право на обращение в суд с иском о возмещении убытков группой лиц, права которых были нарушены. Под группой лиц понимается совокупность физических и/или юридических лиц, которые являются потребителями товаров и услуг субъекта (-ов) рынка. Критерии определения группы лиц включают однородность нарушенных прав, требований и способа защиты. Для рассмотрения дела ко дню обращения в суд к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц должно присоединиться не менее тридцати лиц.

В то же время требование может предъявляться в защиту прав и интересов как членов группы, так и потенциальных членов. Это означает, что, даже если потребитель не участвует непосредственно в судебном процессе или не знает о причиненном ему ущербе, он все равно может претендовать на возмещение ущерба (так называемая модель opt out). Модель opt out широко применяется в США. Она предполагает, что перед началом суда всем пострадавшим лицам высылается уведомление о начале такого дела и возможности присоединения, что также планируется внедрить в Казахстане путем опубликования сообщения в публичной форме либо посредством подписания электронного документа. Преимущество такой модели в том, что, когда число пострадавших очень большое – от нескольких тысяч до миллионов, могут быть учтены интересы всех сторон.

Введение института коллективных исков обусловлено, прежде всего, необходимостью расширения защиты прав потребителей в Казахстане. На сегодня при рассмотрении судами антимонопольных дел причиненные убытки в основном возмещаются только государству в виде различных штрафов. Например, за участие в картельном сговоре, который является наиболее злостным видом нарушения антимонопольного законодательства, среди прочего предусмотрен штраф в размере до 5% от полученного монопольного дохода (разница между монопольно высокой и справедливой ценой) с конфискацией такого дохода не более чем за один год. Размеры штрафов в таких делах огромные, однако они выплачиваются в государственный бюджет. Например, по данным АЗРК, за последние два года в бюджет поступило 11 млрд тенге в виде антимонопольных штрафов. Однако часто главной пострадавшей стороной в таких делах являются не государство, а сами потребители.

Следует отметить, что потребители могут самостоятельно и в индивидуальном порядке обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, понесенных в результате антиконкурентных практик. Однако для отдельных лиц средний чек возмещения, по оценкам АЗРК, составляет всего 3-5 тыс. тенге, что лишает их стимулов обращаться в суд. При этом во многих случаях потребители могут даже и не подозревать, что их права были нарушены. В этом отношении появление возможности совместного предъявления исков позволит защитить права большого количества лиц перед крупным бизнесом.

Еще более важно, по мнению аналитиков, то, что данный институт будет выступать в качестве дополнительного сдерживающего фактора для возникновения новых картелей, которые серьезно ухудшают конкурентную среду. Потенциальные кейсы, где может быть применен институт коллективных исков, включают рынки сжиженного газа, авиабилетов, хранения и транспортировки лекарств и так далее.

"В целом зарождение института коллективных исков, на наш взгляд, является позитивным шагом как для защиты конкуренции, так и для защиты прав потребителей в стране. Следует отметить, что эти поправки впервые были анонсированы в конце 2023 года, но затем законопроект был отправлен на доработку. В нынешней версии среди прочего был уточнен порядок подачи коллективного иска, определения размера ущерба и его возмещения. В то же время АЗРК необходимо будет провести еще долгую законодательную и коммуникационную работу, чтобы данный механизм действительно был эффективным и применялся на практике, ведь в результате этих усилий равно заинтересованы и общество, и государство", – пишет аналитик Санжар Калдаров.