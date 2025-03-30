Как Казахстан поддерживает выдающихся спортсменов и их наставников и кому положены такие выплаты? Отечественное законодательство предоставляет им пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, сообщает inbusiness.kz. Но кто имеет право на такие выплаты, в каком размере и как их оформить?

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Кто имеет право на выплаты

Право на получение пожизненного ежемесячного материального обеспечения имеют спортсмены, завоевавшие звания чемпионов и призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионов мира по олимпийским видам спорта. Кроме того, на выплаты могут рассчитывать тренеры, подготовившие таких спортсменов.

Обязательным условием для получения выплат является наличие гражданства Казахстана, а также не менее 20 лет трудового стажа в области физической культуры и спорта. Материальное обеспечение выплачивается за счёт республиканского бюджета. Размер пособия составляет 100 месячных расчётных показателей (МРП) как для спортсменов, так и для их тренеров.

Если спортсмен или тренер соответствует нескольким основаниям для выплат, он может получать пособие только по одному из них — по наибольшему размеру. В случае аннулирования спортивного результата из-за применения допинга пожизненное материальное обеспечение отменяется.

Существует несколько ситуаций, при которых выплаты могут быть прекращены. Если спортсмен или тренер одновременно претендует на выплаты по нескольким основаниям, ему предоставляется только одно пособие — по наибольшему размеру.

За подготовку одного спортсмена выплата назначается только одному тренеру. Однако, если спортсмен повторно добивается установленных достижений, пособие может быть выплачено другому тренеру.

Оформление выплат является государственной услугой. Для их получения необходимо обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" либо подать заявление через портал электронного правительства www.egov.kz.

По итогам рассмотрения заявки заявитель получает либо уведомление о назначении выплат, либо мотивированный отказ. Средства перечисляются на лицевой счёт в банке второго уровня.

Финансовая поддержка спортсменов: победа, но не без вопросов

Государственная поддержка в виде пожизненного материального обеспечения является признанием заслуг спортсменов и их тренеров. Это не только мера финансовой помощи, но и важный шаг к популяризации спорта в Казахстане, стимулирующий новые поколения к достижению высоких результатов на международной арене.

Ранее размер этих пособий оставлял желать лучшего: для олимпийских чемпионов и призёров Олимпийских игр он составлял всего 24 МРП, что эквивалентно приблизительно 94 тысячам тенге. Эта сумма явно не соответствовала усилиям и жертвам, которые спортсмены приносят ради достижения высоких результатов.

С целью улучшения финансовых условий для атлетов РОО "Казахстанский Союз Спортсменов" стал активным инициатором поправок в законодательство. С 2020 года этот вопрос обсуждался в рабочей группе, включавшей представителей государственных органов, депутатов Мажилиса и Сената. В результате размер пособия был увеличен до 100 МРП (примерно 393 тысячи тенге), что стало значительным шагом вперёд.

Однако одной из спорных норм, оставшихся в законодательстве, является требование 20-летнего стажа в области спорта для получения выплат. Союз спортсменов выступает с инициативой пересмотра этого условия.

"Это требование вызывает критику, так как многие успешные атлеты, достигшие высоких результатов, не могут получить пособие из-за недостаточного стажа. В ряде стран, например в Узбекистане, спортсмены могут получать выплаты сразу после достижения определённых успехов. В Казахстане же существующая практика не учитывает реалии спортивной карьеры, где длительный профессиональный стаж далеко не всегда возможен", — отмечает председатель РОО "Казахстанский Союз Спортсменов" Азамат Карлыгашев.

Предложение о снижении порога стажа до 10 лет или полной отмене этого требования уже обсуждается с профильными государственными органами. Союз спортсменов продолжает работать над совершенствованием системы поддержки, чтобы она стала более справедливой и доступной для тех, кто прославил Казахстан на мировом уровне.