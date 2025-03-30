Очень скоро – вот только появится первая травка – Иван Алексеевич покинет свою одинокую квартирку (супруга умерла, дети давно разъехались), чтобы посвятить досуг даче. Родная природа – и обаяние, и наитие, и мотивация, говорит он.

Иван ФИГОЛЬ родом из украинского села Ройлянка. Так вышло, что специального художественного образования Ивану Алексеевичу получить не довелось, хотя тяга к рисованию никогда не покидала его. После армии живописец-любитель связал свою жизнь с другим полотном – железнодорожным: работал составителем поездов, главным кондуктором, позже помощником машиниста тепловоза – и так до самой пенсии. Ещё в 80-х Иван Фиголь участвовал в областных выставках самодеятельных художников, позже была и республиканская, и городские. Впрочем, Иван Алексеевич признаёт, что в «производительности» ему не догнать ни мэтров наших, ни многих любителей.

''Осенняя симфония''. Холст, масло, 1998

Его работы созданы в разное время, в различной технике и несхожей тематике. Хотя есть и то, что объединяет все их пуще формального единства стиля или сюжета:

- Природа сама по себе – лучший художник, - считает он. - Неотразимый. Наша природа скуповата, но в ней есть честная простота. Я отмечаю любой живописный рассвет или закат, радуюсь любому цветку. Вот, смотрите, на окне роза, её ещё жена посадила – она три раза в год цветёт… Надо любить жизнь, да и всего-навсего. Ценить то, что от души идёт.

''Портрет матери''. Графика. 1993

Вот только бы, мечтает Фиголь, дождаться, когда сотни единиц хранения – полотна известных художников, которые когда-то собрал для будущей костанайской галереи Соков – перестанут лежать под спудом в фондах областного музея.

- Все эти работы должны на людях быть. Вот даже я пару своих картин ещё тридцать лет назад подарил, а их никто за это время не видел, и одну из них даже до сих пор найти не могут. Я обращался к руководству, они мне сказали – одну нашли, а вторую никак. А ведь там множество полотен Георгия Сокова, Николая Торшина, целая серия работ Сергея Лугового. Они-то хоть в целости? Считаю, что всем костанайцам важно знать, как сохраняются художественные работы в фонде музея.

''Горный пейзаж''. Холст, масло, 2005

''Заброшенное кладбище у деревни''. Графика

Иван Фиголь рассказывает, как любит неспешно пройтись по уходящему старому Костанаю, как очень скоро он станет пропадать на своих необъятных пятнадцати сотках, куда, кстати, частым гостем наезжал Георгий Соков. И эту почти кровную связь с нашим краем можно увидеть во всяком его пейзаже, в любых зарисовках, хоть и бытовых. Иван Алексеевич говорит: «Я – традиционалист». А такие традиции тянутся, пожалуй, ещё от Шишкина или Саврасова, как продолжение корневых, глубинных начал. Видимо, поэтому наш герой и написал на днях это четверостишие, посвятив его внукам:

«Я не сжигаю за собой мосты: / По ним пройдёшь и скоро ты. / Где я споткнулся – обойдешь… / И дальше ты меня пойдёшь!»

''Июльская ночь''. Холст, масло, 2000

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