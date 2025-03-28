В Казахстане действует 91 объект, относящийся к 1 классу экологической опасности. Это в том числе и горнодобывающие предприятия в нашей области. На брифинге 27 марта вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен ШАРБИЕВ объяснил, как АСМ вынуждает предприятия быть или становиться экологически лояльными.

- В Костанайской области «Комаровское горное предприятие», «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление установили системы автоматизированного мониторинга. На данный момент ведутся работы по подключению к информационной системе Костанайской ТЭЦ, - сказал вице-министр, - дата планируемой установки - конец апреля 2025 года. Необходимые договоры заключены, подрядчик начал работу.

АСМ предназначены для отслеживания на предприятиях эмиссий (выбросов вредных веществ) в окружающую среду и передачи данных в режиме реального времени в общую информационную систему мониторинга загрязнений.

- Датчики устанавливаются прямо на трубах, влиять на данные АСМ эмиссионер не имеет возможности, - подчеркнул вице-министр.

- Если система, например, фиксирует превышение нормативных параметров по выбросам, какие меры последуют, - задал вопрос корреспондент «НГ».

- Штраф, но, помимо этого, предприятия обязаны внедрять у себя в производстве наилучшие доступные технологии (НДТ), чтобы снизить уровень загрязнения, - сказал Нуркен Шарбиев. -Это европейский опыт. Причем государство понимает, что НДТ - дорогое удовольствие, поэтому для тех, кто идет на их внедрение, предусмотрено освобождение от платы за эмиссии. Чтобы они эти деньги использовали на модернизацию. Предприятия с 1 января 2025 года обязаны внедрять такие технологии, что отражено в Экологическом кодексе. Он был принят в 2021 году, и тогда предприятиям было дано время для переходного периода. Если сегодня они игнорируют внедрение НДТ, то у них платежи за эмиссии увеличиваются каждые три года кратно: сначала в 2 раза, потом в 4 и так далее.

Фото Галины КАТКОВОЙ