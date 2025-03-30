В каждом районе и городе Костанайской области работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Они консультируют детей и подростков, оказывает им психологическую помощь, организуют реабилитацию. Сопровождают в различных учреждениях и организациях, например, в школе, больнице, суде, центре временной изоляции или специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Проводят профилактические беседы, лекции, акции, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

По наблюдениям старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции ДП Костанайской области Индиры НУРУЕВОЙ, часто изменения в поведении происходят со студентами колледжей, вчерашними детьми, вырвавшимися во взрослую жизнь. Они чувствуют себя вольными, хоть и живут на родительские деньги.

- Парадоксально, но основные правонарушения порой совершают подростки, выросшие в благополучных семьях, - отмечает Индира Асифовна. - В поле зрения правоохранительных органов они попадают, как правило, из-за систематических пропусков занятий. Без должного контроля родителей дети находятся в свободном плавании. И от безделья их неуемная энергия ищет выход в сомнительных приключениях. Торговые центры становятся местом для мелких краж и других необдуманных поступков. Мы сотрудничаем с родителями, оказываем им консультативную помощь по вопросам воспитания и социализации детей. Составляет индивидуальные программы работы с ними. Самое удивительное, что подростки понимают наличие противокражной системы и то, что в любом случае они не смогут ее обойти. Но все равно одевают вещи фирмы «Адидас» и пытаются улизнуть в неоплаченной обнове.

Большинство детей, оказавшихся в детских домах, с психологическими травмами, приобретенными в родной семье. Основной причиной ошибок является недоверие – отсутствие понимания и связи с родителями и с окружающим миром. Были ребята, которые в юношеские годы совершали действия, граничащие с преступлением, но со временем выбирали путь исправления.

Одна из значимых проблем последнего времени - рост половых преступлений в отношении несовершеннолетних.

- Статистка свидетельствует, что около 80% жертв сексуальных преступлений - дети из внешне благополучных семей. Чаще всего, когда мать ищет опору в лице отчима, - говорит Индира Нуруева. - Разведенные женщины ищут любовь и поддержку. Они и есть легкая добыча. И не учитывают опасность того, что отчим может направить свое внимание на ребенка. Такие гражданки обычно терпят тиранию и закрывают глаза на происходящее в надежде на лучшее. Страдают и она, и ребенок. Финал часто оказывается трагичным. Важно помнить, что дети, наблюдая искаженную модель семьи, впитывают ее пороки. Нередко они жалуются на матерей, ведущих аморальный образ жизни, страдающих алкогольной зависимостью.

Полицейские советуют обращать внимание, если ребенок вдруг перестает ужинать с вами, когда меняется его поведение и он не спешит домой, а телефонные звонки остаются без ответа. Многие родители не сразу замечают эту перемену. Когда же возникают проблемы в школе или ином учебном заведении, бывает уже поздно. Побеги из центров адаптации - не редкость. Но чаще всего несовершеннолетние бегут все-таки из своего родного дома.

- Шокирующие случаи все-таки происходят. И что руководит людьми в эти моменты, объяснить сложно, - признается Индира Асифовна. - Был случай, когда женщина 1988 года рождения выбросила новорожденного младенца в мусорный бак, словно ненужную вещь. Проживала с родителями и с двумя детьми в собственной квартире, всем обеспечена. Супруга нет, дети – плод мимолетных связей. В отдел полиции вошла, словно на праздник: накрученные волосы, яркий макияж, с улыбкой на лице. "Зачем мне прерывать беременность и терпеть боль?" – ответила она в ответ на обвинения. Попала под амнистию, признала вину и наказание - всего лишь минимальный уголовный срок.

Фото из личного архива