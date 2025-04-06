Очаровательные, забавные и яркие куклы получаются у Валентины ДУБИНИНОЙ. Как отмечает мастерица-кукольница, в них заложены глубокий смысл и простые истины, ценности, которые важны в нашей жизни.

Мастерица в компании своих творений

- Расскажите о своем увлечении - как все начиналось?

- Я часто заглядывала в швейную мастерскую к подругам, наблюдала, как они создают кукол. Особого восторга данное увлечение у меня не вызывало, но однажды все же попробовала сама. И пропала, можно сказать, "заболела" куклами. Первую куклу сшила в 2016 году. "Снежка" – кукла без лица, трогательная и немного загадочная. А вот первое лицо кукле я нарисовала лишь в конце 2019 года. Сейчас продолжаю учиться, подсматривая секреты у мастеров в Интернете. Мастер-классы никогда не покупала. Любуюсь готовыми работами других умельцев и пытаюсь повторить. В точности воплотить задуманное не получается, так как в голове рождается один образ, а в итоге держишь в руках нечто совершенно иное, но по-своему красивое и необычное.

Домбристка

Сейчас я – пенсионерка, за плечами годы работы оператором КИПиА. Но сердцем всегда принадлежала иголке и нитке. С самого детства шитье было моей страстью, а сокровенной мечтой – стать швеей. Судьба распорядилась иначе, но любовь к ткани не угасла. Для себя шью абсолютно всё, вкладывая душу в каждое стежок.

- Можно ли сшить куклу, если никогда прежде не шил?

- Что-то сшить без опыта возможно, если более или менее владеешь иглой и нитью. Но чтобы творение получилось лучше, потребуется вложить немало труда и усердия.

Коллекция кукол

- Как шить кукол - руками или на машинке?

- Кому как удобно. Я пользуюсь швейной машинкой, когда создаю тело. Наряд шью в основном вручную. Мелкие детали всегда капризны – с ними вернее управляться тонкой иголкой, вырисовывая каждый стежок.

Солнечный мальчик

- Какие материалы потребуются? Нужны ли особенные или можно использовать обычную ткань?

- Для тела куклы я выбираю нежную бязь и наполняю её холлофайбером. Лица расписываю пастельными карандашами и мелками, акриловыми красками (лучше в маленьких тюбиках, чтобы краски не засохли и не пропали зря). Кисточки использую самые тоненькие, почти как паутинки. У меня их целая сокровищница, больше сотни, но для создания кукол мне достаточно всего трёх. А чтобы роспись оставалась живой и яркой, закрепляю её фиксативом для пастели. Для одежды нужны ткани тоненькие с плотным переплетением, чтобы мелкие детали не рассыпались мелким рисунком. Для обуви - тонкая, натуральная кожа и эко-кожа, клей "Момент кристалл". Еще нужно фурнитуру: крохотные блочки, пряжки, кнопки, пуговицы.

Совсем не грустно

- Сколько времени в среднем уходит на создание куколки?

- Около двух недель кропотливого труда. Порой в поисках идеальной ткани приходится перебрать целую палитру оттенков и текстур. Помню, как шила первую Уэнсдей: в погоне за совершенством платья шесть раз отправлялась в магазин за новой тканью, пока, наконец, не добилась желаемого результата.

Морячок

- Есть ли что-то, что отличает ваши куклы от других?

- Для меня крайне важно, чтобы одежда у куклы была полностью съемной – это мой особый пунктик!

Первое нарисованное лицо

- Как приходят в голову новые образы?

- Образы приходят просто по вдохновению. На заказ делаю, но если это самой интересно. Куклы - моё хобби, при создании очередной забываю обо всем. В прошлом увлекалась многими видами рукоделия: от солёного теста и холодного фарфора до макраме, плетения из лозы и вязания. Сейчас же с опаской смотрю на новые горизонты творчества, потому что понимаю, как легко поддаться соблазну и начать скупать всё, что хоть отдалённо может пригодиться, а зачастую и вовсе не нужно (смеется)

На ярмарке

- В детстве у вас было много кукол?

- В детстве у моего поколения игрушек было немного, и мы их берегли словно зеницу ока. Когда у меня появились племянницы, я с трепетом подарила им своих сохраненных кукол, передала частичку тепла и воспоминаний. В прошлом году отправила в далекую Германию внучатой племяннице куклу, которой уже больше сорока лет. Эта кукла - свидетель ушедшей эпохи, молчаливая хранительница историй.

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