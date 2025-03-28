Чем он отличается от традиционных питомников и для чего нужен региону, рассказал на брифинге 27 марта вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен ШАРБИЕВ. Новый комплекс разместится на территории Аулиекольского района.

Фото: резерват «Семей орманы»

- Впервые такой комплекс был создан в государственном лесном резервате «Семей орманы», - сказал Нуркен Шарбиев. - Особенностью его является применение технологии, которая позволяет сократить сроки выращивания посадочного материала с двух лет до одного года, а также повысить приживаемость лесных культур до 90%. Планируется масштабировать этот опыт и построить аналогичные комплексы в шести регионах страны, в том числе в Костанайской области.

В резервате «Семей орманы» комплекс лесопитомника и лесосеменной станции был введен в строй в 2016 году. Он был первым и единственным не только в Казахстане, но в Центральной Азии. Крупномасштабный проект поддержал Глобальный экологический фонд.

Мощности нового лесного предприятия включали не только традиционные питомники, но и 3,7 га теплиц, в которых по ускоренной технологии выращиваются сеянцы с закрытой корневой системой, то есть в контейнерах.

Изначально комплекс был ориентирован на выращивание саженцев сосны - посадочного материала для восстановления ленточных боров Прииртышья. Крупные пожары, произошедшие на территории резервата в июне 2023 года и в апреле 2024 года, сделали работу лесосеменного комплекса еще более востребованной.

Фото: резерват «Семей орманы»

В свою очередь в Костанайской области продолжается ликвидация последствий пожара, произошедшего в 2022 году в Аулиекольском районе, когда выгорело около 40 га соснового бора. В ходе лесовосстановительных работ, сообщили на брифинге, в районе проведена посадка на площадях гари вдоль автомобильных дорог 2,1 млн штук саженцев.

Но необходимость нового лесосеменного комплекса связана не только с такого рода экстренными потребностями. В Казахстане с 2020 года действует долгосрочная программа по повышению лесистости территории страны, только за первые пять лет в лесных зонах РК должно быть высажено 2 млрд деревьев. Необходимость расширения лесного фонда диктуется и изменениями климата.

По словам вице-министра, мощности имеющихся в регионах лесопитомников не обеспечивают полностью потребности в посадочном материале, его дефицит области вынуждены покрывать сторонними закупками по рыночным ценам. Новые лесосеменные комплексы должны будут снять эту проблему. Когда, задали вопрос журналисты, и каков механизм финансирования строительства комплекса.

- Постановление правительства о масштабировании опыта «Семей орманы» принято. Типовой проект, стоимость которого около 3,5 млрд тенге, разработан, - ответил Нуркен Шарбиев. - Средства пойдут в область через Фонд развития промышленности, механизм - финансовый лизинг под 3%. Если все процедуры, включая государственные закупки, пройдут оперативно, то мы рассчитываем, что к осени 2026 года комплекс вырастит первую партию саженцев.

Земельный участок под новый объект лесного хозяйства властями Аулиекольского района выделен на землях запаса. Общая площадь - около 8,5 га, планируется, что теплицы займут 3 га. Расчетная мощность лесосеменного комплекса - 6 млн саженцев в год. Вице-министр подчеркнул также, что посадочный материал с закрытой корневой системой, который выращивается с использованием современных интенсивных технологий, дает высокую приживаемость.

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