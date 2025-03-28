Многим казахстанцам и жителям других стран Центральной Азии запомнился не совсем обычный проект «Жанайқай» (в переводе с казахского «Крик души», «Призыв о помощи»). В этом проекте подростки из Казахстана объединились, чтобы нарисовать комиксы на тему домашнего насилия и показать то, что замалчивают взрослые в разговорах с ними. Как оказалось, некоторые участники проекта сами подвергались насилию…

Мы поговорили с руководителем проекта «Жанайқай» Аружан ЖУНУСОВОЙ и командой подростков, которую она собрала. Аружан всего 18 лет, ее основная деятельность - ведение блога об образовании за рубежом. Но недавно ее потрясла история казахстанской школьницы, попавшей в сексуальное рабство к одноклассникам. Она обратилась за помощью к подросткам, которых, как оказалось, тоже давно волнует тема домашнего насилия, но зачастую им просто не с кем ее обсудить или… стыдно. Девочкам по 16-18 лет, все они из разных городов, и некоторые из них согласились ответить на наши вопросы.

Что думают дети о насилии и чего им не хватает в общении со взрослыми на эту, запретную во многих семьях, тему?

Аружан Жунусова: «Я поняла, что в формате текста детям было бы не совсем понятно»

- Как появилась идея такого проекта?

Аружан Жунусова: - Я была шокирована новостью о старшекласснице, которая регулярно подвергалась сексуальному насилию своих одноклассников. (Летом прошлого года в СМИ распространилась новость, как 16-летняя девочка из Кызылорды попала в сексуальное рабство своих одноклассников. Родителям она говорила, что работала продавцом или официанткой. (По этому факту зарегистрировано уголовное дело - авт.). История оставила след во мне. Я начала размышлять о проблеме, которая замалчивается в школах и в кругу семьи. Первоначально ко мне пришла мысль, что мы должны обучать детей с ранних лет тому, как себя защитить. Но я поняла, что в формате текста детям было бы не совсем понятно, как это делать. И вдруг, посмотрев на полку с книгами, я наткнулась на графический роман. И тут же пришла мысль: «Точно, можно сделать в формате комикса». Сразу после идеи наткнулась на анонс в алматинском общественном центре с бесплатным оборудованием для инженерии и творчества American Space о воркшопе по рисованию комиксов. Для меня это стало знаком, что нужно реализовать проект. Посетив воркшоп, узнала о самиздате (когда автор издает работу самостоятельно) и еще больше вдохновилась тем, что мы сможем издать комиксы без чьей-либо помощи.

- Как вы выбирали подростков, которые примут участие в создании комиксов?

- Я веду свой блог об образовании за рубежом и проектной деятельности. Когда я решила, что это не просто идея, а полноценный проект, выложила в блоге пост о поиске команды для работы над комиксом. Проведя небольшой отбор, собрала команду из 10 девочек. Часть из них ушла, но присоединились новые участницы. И сейчас нас 9 человек в команде. На первом же звонке с командой мы решили создать гугл-форму и с ее помощью собрать настоящие истории о насилии в Центральной Азии. Сделали рассылки по школам и пабликам в «Инстаграме» и получили около 30 историй. Из них сценаристы выбрали 8, и мы оживили их с помощью цветов. На этих восьми историях основаны главы нашего комикса.

- Вы приглашали взрослых сценаристов для создания комиксов?

- Нет, у нас не было такой возможности. Мы просто распределили роли внутри нашей команды. Каждый выбрал себе ту, с которой лучше справлялся: сценарист, художник, SMM. Конечно, никто не учился по этим специальностям, потому что некоторые участники еще учатся в школе либо только закончили ее. Но мы все делали интуитивно и от души.

- Как участники выбирали темы для комиксов?

Нургуль, 17 лет, Петропавловск: - Мне досталась роль сценариста, я хотела обратить внимание на самые актуальные проблемы насилия, показать темы, на которые общество закрывает глаза. Для этого провела свое исследование и прочитала кучу статей и статистики. Выбрала те случаи, которые встречаются чаще всего, и уже пыталась представить, как это можно показать. Также мы проводили опрос для большой аудитории. И по ответам этого опроса я также пыталась выбрать подходящие темы.

Дилара, 17 лет, Алматы: - Темы для комиксов выбирались после заполнения онлайн-формы, в которой участники делились личными историями и обсуждали самые важные для них проблемы. Многие из них черпали вдохновение из своего жизненного опыта или опыта близких. Другие сосредоточились на более широких социальных явлениях, которые они наблюдали. Этот коллективный процесс позволил сделать темы максимально искренними и близкими к их реальности.

Екатерина, 17 лет, Москва: - Я выбирала темы для комиксов исходя из того, что было представлено сценаристами и больше всего откликнулось мне.

Асем, 16 лет, Актау: - Темы для комиксов мы выбирали, исходя из реальных проблем, с которыми сталкиваются дети. Основной целью было показать ситуации, которые обычно оставались незамеченными. Меня, например, затронула тема пренебрежения взрослыми, когда дети остаются без поддержки своих родных.

На презентации комиксов в Алматы

- Из интервью в СМИ о вашем проекте я поняла, что некоторые участники тоже подвергались насилию. Так ли это? И могут ли они об этом рассказать?

Аноним из команды, 17 лет, Алматы: - В детстве меня трогали братья за половые органы, заставляли целовать их в губы и вели себя очень странно. Тогда я думала, что все это абсолютно нормально, ибо в наших традициях мы должны уважать братьев. Когда выросла, я поняла, насколько это был травмирующий опыт для маленькой меня. С помощью этого проекта я смогла помочь себе не чувствовать вину за то, что не рассказала об этом семье и не убегала тогда от братьев.

Аноним из команды, 18 лет, Алматы: - В школе меня буллил мальчик, которому я нравилась, он обзывал меня разными кличками: от жируха до шлюха. Так продолжалось около года, и случилась ситуация, которая заставила меня плакать прямо в классе и рассказать все маме. Мальчик подложил салфетки, обмазанные красным маркером, под мой стул и смеялся по поводу менструации. Помню, когда его ругали, он не чувствовал свою вину. И до сих пор искренне не извинился (а прошло 6 лет). Я помню, как тогда учительница сказала мне: «Лучше в следующий раз маме не рассказывай, чтобы ее не расстраивать». Вот так нас заставляет молчать общество, делая жертву виноватой. Но в чем? Вот в этом вопрос.

Жасмин, 16 лет, Алматы: - Мне не доводилось персонально как подвергаться насилию, так и становиться его свидетелем. Однако эта тема могла проскальзывать в прошлом моих знакомых и близких, становилась темой для обсуждения в моем окружении.

Дилара, 17 лет, Алматы: - Да, некоторые участники действительно пережили насилие, что сделало их вклад в проект особенно значимым и трогательным. Однако основное внимание в нашем проекте уделялось созданию безопасного и уважительного пространства, где они могли сами решать, делиться ли своим опытом и насколько подробно. Для некоторых создание комиксов стало своего рода способом исцеления - возможностью проработать пережитое и вернуть контроль над своей историей через искусство.

Екатерина, 17 лет, Москва: - К счастью, я никогда не подвергалась насилию. Но ко мне приставали мужчины в автобусе. И на улице в открытой одежде я чувствую себя небезопасно. Эта тема, на самом деле, ближе, чем кажется.

Асем, 16 лет, Актау: - Да, думаю некоторые из нас действительно сталкивались с разными видами насилия. Именно поэтому каждому из нас этот проект был важен. Мы понимали, через что проходят дети в подобных ситуациях.

Нургуль, 17 лет, Петропавловск: - Честно говоря, я никогда не подвергалась насилию. Но иногда я была свидетелем того, как детей наказывают, бьют. Я не знаю, можно ли считать насилием то, что в ранние годы я подвергалась насмешкам из-за своего лишнего веса, но мне было неприятно. К счастью, сейчас все хорошо, но я хотела бы, чтобы тема насилия в Казахстане не была настолько актуальной. Решила попробовать себя в этом проекте, потому что смогу внести хоть какой-то вклад в решение этой проблемы.

- Подростков не просто так заинтересовала тема домашнего насилия. И, получается, проект с комиксами отчасти помог и самим участникам?

Жасмин, 16 лет, Алматы: - Насколько мы знаем, тема домашнего насилия была актуальна в Казахстане всегда. Меня лично постоянно ужасали истории, публикующиеся в СМИ, поэтому возможность хоть как-то привлечь внимание общественности к этой теме мотивировала меня принять участие. Я хочу, чтобы люди, которые мне дороги, жили в стране, которая может обеспечить их безопасность.

Дилара, 17 лет, Алматы: - Подростки интересуются этой темой, потому что многие из них сталкиваются с ней в своих семьях, сообществах или среди друзей. До участия в проекте большинство из них узнавали о домашнем насилии только из отрывочных историй в социальных сетях или из разговоров, которые часто обходят эту тему стороной. Проект дал им возможность более открыто и творчески исследовать этот вопрос, лучше понять его личное и системное влияние.

Екатерина, 17 лет, Москва: - С понятием харассмент я познакомилась уже в проекте. Меня привлек этот проект, потому что я давно рисую на планшете и хотела попробовать свои силы в комиксе. Тем более в том, который освещает столь важную социальную тему, заслуживающую большей огласки.

Асем, 16 лет, Актау: - Тема домашнего насилия волновала меня и до проекта, ведь особенно в Казахстане часто эта проблема поднимается в новостях, в социальных сетях и так далее. Когда начали углубляться в эту тему, осознали, насколько эта проблема масштабная. Мы хотели не просто поднять эту тему, но и предпринять действия и оказать помощь другим.

Нургуль, 17 лет, Петропавловск: - Я знала, что эта тема актуальна в Казахстане, но уже после поисков статистики и просматривая истории тех, кто ответил на опрос, я поняла что «актуально» - это мягко сказано. (Напомним, что ежегодно в Казахстане от домашнего насилия умирают около 80 женщин - авт.).

Аружан, Жунусова: - Хочу добавить, что я эмпат. И когда слышу в новостях, что совершаются жесткие преступления, мне становится очень плохо. Мы не сможем остановить насилие во всем мире, сколько бы нас, активистов, не было. Но мы можем создать пространство и защиту для людей, которым не повезло оказаться в неудачное время не в том месте, а также обучая детей и девушек самообороне.

- У вас была история, когда девочку пытались соблазнить, сказав, что хотят показать ей ежика. Кто-то из участников проекта стал свидетелем этой истории или узнал о ней с чьих-то слов?

- Все истории мы получили через анонимную форму с реальными ситуациями из жизни. История про ежика - одна из них. Первые две страницы истории ужасают. Просматривая их, надеешься, что произойдет чудо. И… оно происходит! Проходящий мимо человек заметил странные действия мужчин и маленькую девочку и уберег ее от худшего сценария. На основе этой главы мы можем видеть, как важно объяснять детям, что общение с незнакомцами может быть небезопасно.

- Сколько времени ушло на рисование комиксов? Каким тиражом они вышли и как распространялись?

- На разработку проекта у нас ушло три месяца. Начали мы в сентябре и выпустили 30 ноября 2024 года. Комикс сделали в онлайн-формате, мы еще не способны производить и печатать выпуски, поскольку издательства в Казахстане отказались работать над таким проектом. Мы с командой подаем заявки на международные конкурсы грантов, чтобы получить деньги для издания спецвыпуска для школ и раздать в школах Казахстана.

- Как люди вообще узнали о том, что комиксы вышли? Ведь о них стало известно даже в других странах Центральной Азии.

Аружан Жунусова: - После завершения проекта мы провели две презентации. Одна из них состоялась в алматинском магазине комиксов Qiyal Comics Store, вторая - тоже в Алматы, в общественном центре с бесплатным оборудованием для инженерии и творчества American Space, там часто проходят конференции и выступления. На обе презентации пригласили психологов, которые организовали арт-терапию.

После презентации почти все присутствующие так вдохновились, что остались рисовать открытки, адресованные самим себе в детстве. Во время создания открыток они выражали свои эмоции, рисовали то, чего не хватало в детстве, это тоже была хорошая терапия для всех. Мы очень рады, что проект запомнился и о нас узнали за пределами Казахстана.

- Почему вы решили высказать свое отношение к насилию через комиксы? Ведь комиксы ассоциируются с чем-то веселым. Как вы решились сочетать комиксы и далеко не веселую тему насилия?

Аружан Жунусова: - Комикс - это формат, который понятен и близок молодежи. Он способен привлечь внимание детей и подростков и представить информацию в доступной форме. Все истории комикса оживают перед читателем и позволяют по-новому взглянуть на проблему насилия.

Жасмин, 16 лет, Алматы: - На самом деле, сегодня комиксы - это отличный метод самовыражения, как те же восточно-азиатские манги, которые уже давно свободно могут включать в себя жанры «насилие» и «ужасы». Мы знаем, что большая часть общества уже настроена на восприятие информации через картинки, образы из-за влияния соцсетей. Поэтому самым выгодным способом для распространения чего-то серьезного оказался именно комикс. А ситуация в Казахстане действительно пугает. Стоит даже просто посмотреть открытую статистику, которую мы собрали по добровольному опросу. И увидели, что чуть ли не каждый третий казахстанец считает домашнее насилие совершенно нормальным явлением. Мы даже не знаем, что остается в подводной части айсберга, это и пугает. Далеко не каждый говорит об этом. То ли страх, то ли стыд. Однако благодаря СМИ, соцсетям и проектам, подобным нашим, все больше и больше случаев всплывают наружу.

- Хотите ли вы повторить этот проект? Сделать его постоянным?

Аружан Жунусова: - Да, мы бы хотели выпустить второй комикс на тему буллинга над детьми с нейроотличием (различные способы функционирования мозга, которые могут влиять на восприятие, мышление и поведение человека - авт.), а также попросить их написать статьи о своем творчестве. Мне всегда было интересно знать, каково особенным детям и как правильнее с ними знакомиться.

Сейчас мы также вдохновлены на съемку короткометражного фильма «Ұят». Главной идеей фильма стало наше общество и важность поддержки людей с тяжелой травмой. Съемки планируем провести собственными силами и выпустить уже этой весной.

- Какова идея фильма и как она появилась?

Аружан Жунусова: - «Ұят» - фильм о мире, где все перевернуто: женщины - доминирующий пол, а мужчины сталкиваются с домогательствами. На создание фильма нас вдохновила реальная трагическая история спортсменки, покончившей с собой после нападения (речь о спортсменке из Актау, совершившей самоубийство после изнасилования - авт. https://orda.kz/pereputali-s-zakladchicej-podrobnosti-iznasilovanija-i-samoubijstva-fitnes-trenera-v-aktau-396619/). Мы создаем его без бюджета, на энтузиазме студентов и волонтеров, чтобы громко заявить о том, о чем часто молчат. Хронометраж - 5-7 минут, но за это короткое время мы стремимся показать суть проблемы и заставить задуматься.

- Охотно ли ваши родители говорят на эту тему? И вообще, хотели бы дети больше знать о теме насилия или не стоит их травмировать?

Аружан Жунусова: - В моей семье эта тема была табу, пока я не выросла и не узнала истории избиения моей ажеки. В целом разговоры о сексуальном воспитании были под строгим запретом. Однако я считаю, что такие вещи лучше обсуждать в семье, чем узнавать о них через шокирующие видео от одноклассников. Именно родители должны учить детей тому, как защищаться, общаться (и при необходимости избегать контакта) с незнакомцами, а также вызывать помощь. Эти небольшие уроки могут однажды спасти ребенку жизнь.

- Слышали ли вы про убийство Салтанат Нукеновой и о «законе Салтанат»?

Дилара, 17 лет, Алматы: - «Закон Салтанат» - это шаг в правильном направлении, так как он нацелен на предоставление более сильной правовой защиты и поддержки жертвам домашнего насилия. Однако одних законов недостаточно для решения проблемы, необходимы культурные изменения, образование и ресурсы для его эффективного применения. Я считаю, что этот закон поможет привлечь больше внимания к проблеме и привлечь виновных к ответственности. Но также подчеркиваю важность постоянных усилий со стороны общества, информационных кампаний и поддерживающих сетей для достижения долгосрочных изменений.

Екатерина, 17 лет, Москва: - Хочется в это верить. Во-первых, «закон Салтанат» - большой шаг на пути к безопасности общества Казахстана. А во-вторых, чем больше словосочетание «домашнее насилие» будет на слуху, тем больше людей научатся грамотно им оперировать.

Асем, 16 лет, Актау: - Я думаю, что «закон Салтанат» - это шаг вперед. Но для реальных изменений нужно менять сознание людей. Нужно больше информации о том, как распознавать насилие и куда обращаться за помощью. Только тогда можно надеяться на более значительные изменения. Думаю, одного закона недостаточно.

Фото предоставлены Аружан ЖУНУСОВОЙ