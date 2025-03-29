Это особый вид бизнеса, роль которого пока у нас недооценена. Такое мнение на встрече в палате предпринимателей Костанайской области высказал председатель подкомитета по развитию социального предпринимательства Александр СОБОЛЕВ. Недавно он побывал в нескольких областях Казахстана, знакомился с опытом взаимодействия социального бизнеса с местной властью. Костанайцам явно есть что перенять в других регионах.

Положение вещей

В нашей области социальных предпринимателей мало и ряды их не растут, несмотря на то, что государство прописало в законе меры их поддержки. Какие-то, вроде грантов, всем известны. Но есть и другие, которые не менее важны. В частности, льготы при аренде помещений. Ясно же, что без этого о реализации большей части социальных бизнес-проектов и говорить не стоит.

Коммерческую аренду социальные предприниматели, которые зачастую сами являются людьми с особыми потребностями и ориентированы на оказание услуг, организацию производств для инвалидов, вообще людей из категории социально уязвимых, не осилят. Государство об этом прекрасно осведомлено, посему и ввело в закон пункт о льготной сдаче внаем (без права последующего выкупа) социальному бизнесу площадей, находящихся в коммунальной собственности.

Но в Костанайской области эта норма работает со скрипом. Не находится для социальных предпринимателей таких помещений.

У них и у нас

Александр Соболев считает, что государству выгодно поддерживать социальный бизнес

- Буквально на прошлой неделе был в Алматы, проводил там круглый стол, так как являюсь заместителем председателя подкомитета по социальному предпринимательству при президиуме НПП, - рассказал Александр Соболев. - Принципиально было понять, как развивается такое предпринимательство в других регионах, какие есть сложности и какие кейсы, которыми можно было бы воспользоваться в нашей области. На заседании в Алматы были и представители фонда «Даму», и социально-предпринимательской корпорации. У меня есть справка по итогам круглого стола. В ней говорится, что на сегодня у них реализован 31 социальный проект. Основные направления по действующим договорам аренды: швейное производство, курсы для социально уязвимых, центры развития для детей с особыми потребностями... А мы в Костанае не можем найти ни одного помещения, чтобы открыть кружок или секцию адаптивного спорта. В Алматы и акимат города, и СПК, и управление предпринимательства заинтересованы в развитии социального бизнеса. Вы скажете: понятное дело, это же мегаполис, возможностей больше. Но похожая картина и в Западно-Казахстанской области, где я был в феврале. Еще посетил Атырау, Актюбинскую область... Есть и там работающие механизмы. Мы же у себя обращаемся в СПК «Тобол», они ссылаются на то, что сами являются арендаторами и не имеют собственных площадей.

Нужно менять подход

Выходит, закон для всех один, но каждая область исполняет его по-своему. Коммунальное имущество находится в ведении областного управления финансов. На встрече в палате предприниматели упоминали, что им предлагают коммунальные помещения брать в доверительное управление, в том числе через СПК. Но этот механизм они не считают приемлемым, так как выгодополучателем от управления недвижимостью становится корпорация.

- Зачем нам такие социальные проекты? Ведь социальный бизнес - это бизнес, направленный в первую очередь на собственную устойчивость, - подчеркнул Соболев.

Есть же альтернативные решения. Если управление финансов не может предоставить помещения в аренду, то есть вариант возмещения ставки аренды коммерческого помещения для социальных предпринимателей. И это в законе прописано. Нужно садиться всем вместе и вырабатывать приемлемые рабочие механизмы.

Это не благотворительность

Возможно, говорили участники встречи, основная проблема в том, что в областях «кто как понял социальное предпринимательство, тот так его и развивает». А ведь главное, чтобы общество осознавало, что поддержка развития этой сферы бизнеса - не благотворительность. Социальное предпринимательство выгодно государству.

Динара Куджулова рассказала об опыте социального предпринимательства

- Я социальный предприниматель из города Тобыла. У меня небольшой швейный цех, где я трудоустраиваю людей из категории социально уязвимых. Сейчас у меня 6 человек, из которых пять из этой группы, - рассказала глава ИП «Кыпшак» Динара КУДЖУЛОВА, - хочу пояснить, что социально уязвимые - это не только люди с инвалидностью, это и кандасы, и многодетные, и воспитывающие детей с особенностями, и лица, освободившиеся из мест заключения, сироты. Большой список. В силу того, что я сама не понаслышке знаю, как сложно, во-первых, приобрести специальность, во-вторых, зарабатывать ею, я стала посредством своего предприятия помогать в решении этой проблемы. Мы реализуем соответствующие государственные программы уже несколько лет. У меня замы обучают швейному делу, крою, вышивке, компьютерной грамотности. Сегодня ведь швейное оборудование привязано к компьютерным программам. Чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно постоянно учиться. И мы это предлагаем. Хочу, чтобы люди знали, что есть наше небольшое предприятие, которое предоставляет им такую возможность.

Динара, являясь инвалидом по зрению, - известная спортсменка, очень активный и деятельный человек. Ее социальный бизнес успешен. В том числе и потому, что помещение для цеха ей безвозмездно предоставил руководитель фабрики нетканых материалов SMF-System Марат Садвакасов. Такую же помощь в свое время он оказал и социальному предпринимателю Андрею Зелевскому. Это лишний раз подтверждает, как важно решить вопрос с арендой помещений, находящихся в коммунальной собственности.

- Помещения есть. Люди подходящие высматривают, как охотники. Видят, находят. Идут в акимат, стоят там с протянутой рукой. А они не попрошайки, - резюмировал Александр Соболев, - в мире у социального бизнеса - стратегическая роль. Это же снижение нагрузки на бюджет за счет того, что люди создают рабочие места себе и другим, способствуют повышению доходов граждан из социально уязвимой категории. Так что государство должно быть заинтересовано в таком предпринимательстве.

До 1 мая в области проходит актуализация перечня объектов коммунальной собственности. После этого, по словам спикера, необходимо провести встречу с руководством управлений финансов, предпринимательства, СПК, филиала фонда «Даму».

Фото Галины КАТКОВОЙ