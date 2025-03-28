Убаган - река в Костанайской области Казахстана и Курганской области России, крупнейший правый приток Тобола.

Убаган в районе моста по узункольской автотрассе / Фото из архива "НГ"

Как отметил директор костанайского филиала "Казгидромета" Адиль АХМЕТОВ, у реки обширная пойма, достигающая нескольких километров. И сейчас Убаган её затапливает. Каков дальнейший прогноз?

На разговоры о том, что река обливается, указала журналистка на брифинге в Региональной службе коммуникации Костанайской области 27 марта.

- На данный момент мы производили совместно с акиматом области и ДЧС облёт, - ответил Адиль Ахметов. - Да, река обливается, это естественный процесс. Идёт затопление поймы. У неё довольно таки обширная пойма, достигающая нескольких километров. Никакой угрозы от данной реки пока никому нет, потому что пока она сейчас затопит свои поймы, и потом постепенно будет уходить. Она может даже до конца не дойти, остаться в своих поймах и высохнуть там.

По словам Ахметова, пик паводка в Костанайской области пройден:

- Пиковые уровни половодья в реках области уже пройдены. В настоящее время наблюдается постепенное повышение уровня воды в нижнем течении рек за счёт добегания воды из верховья.