Бригада скорой помощи, только воздушная. В новом вертолёте можно даже реанимировать пациента.

Отделение санитарной авиации - это подразделение областной станции скорой помощи. В её составе появился новый Eurocopter H145 D3 Airbus helicopter: пациенты в тяжёлом состоянии смогут оперативнее получить помощь и транспортировку в медицинские учреждения областного центра.

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Как говорят специалисты от авиации, H145 (ранее известный как EC145) – совместная разработка Messerschmitt-Bölkow-Blohm (впоследствии Eurocopter) и Kawasaki Heavy Industries с классической одновинтовой схемой с закрытым рулевым винтом.

Двигатель собирают во Франции. Корпус композитный. Первый полёт прототип совершил в германском Донаувёрте ещё в 1999 году, но, несмотря на уже 25-летнюю эксплуатацию, модель до сих пор считается современной и востребованной. Преимущества H145 перед его предшественником EC135 – бóльшая дальность полёта и лучшая грузоподъёмность, увеличенная площадь кабины, минимизированные эксплуатационные затраты, низкий уровень вибрации.

Я заглянул в салон – он ничем не меньше привычной кареты скорой помощи, и даже для лежачего пациента вполне достаточно места.

- Ежедневно по линии санитарной авиации дежурит бригада, в составе которой врач и фельдшер, - поясняет и. о. главного врача областной станции скорой помощи Олег МЕЛЕШЕНКО. - При необходимости вылетают специалисты узкого профиля, включая детских врачей. Прямо в полёте, как и в карете скорой, возможна, например, сердечно-лёгочная реанимация. Все вылеты согласовываются с передающим и с принимающим стационаром, где пациента уже ждут специалисты. Врач из бригады принимающей стороны тоже может вылететь, это практикуется. Каких-то закреплённых за медицинской авиацией специалистов нет, всё согласовывается каждый раз. За прошлый год мы совершили 87 вылетов, а за этот успели вылететь санитарным транспортом 8 раз (наземная транспортировка была 98 раз). Несмотря на то, что один наш АН-2 недавно произвёл жёсткую посадку, борт предоставлен – у нас также есть ещё и самолёт, который совершает вылеты при необходимости.

Я поговорил с техниками на лётном поле, и выяснил вот что: конечно, у «кукурузника» дальность лёта поболе – около 850 км, но это преимущество задействовано далеко не везде. Плюс вертолёта в том, что он может приземлиться на неподготовленную площадку.

- Максимальная крейсерская скорость у H145 – 220-230 км/ч в зависимости от ветра, - поясняет авиатехник Нуржан РАПТАЕВ. - Вообще, старенький биплан АН-2 и этот современный вертолёт – два совершенно разных по характеристикам воздушных судна. H145 приземляется во всех труднодоступных местах, даже на крышу. Способен зависать, приземляясь на край крыши, чтобы эвакуировать с неё терпящих бедствие – и подобные случаи реально были в прошлом году во время большого паводка.

- Дальность лёта воздушного судна – 350 км в один конец, - добавляет Олег Мелешенко, - то есть мы вполне можем обслуживать, например, Карасуский район, который сейчас в паводковой ситуации и в режиме ЧС, в повышенной опасности – мы имеем возможность пациентов оттуда забирать. Можем обслуживать районы, которые находятся в тяжёлой транспортной доступности.

Новый геликоптер обслуживают два подготовленных пилота. В скорой помощи мне пояснили, что если приключится неисправность, проблема сразу озвучивается в Национальном центре экстренной медицины, и они быстро отрабатывают заявку.

- Есть определённые нормы, которые выполняются для поддержания лётной годности, - отмечает Нуржан Раптаев. - Есть периодичность обслуживания. Именно этот борт новый, у него нет налёта. В МЧС Казахстана около 15 таких машин, чуть меньше в министерстве обороны, около 25 бортов H145 в частном авиапарке, так что машина проверена в условиях эксплуатации в Казахстане, и хорошо себя показала. Именно на этой мы полетали над паводкоопасными районам Костанайской области, и, кстати, выявили места, где нужно усилить гидротехнические сооружения.

Честно скажу – на новую машину хотелось смотреть и смотреть, любопытно полазить по салону, представить себя на месте пациента (не приведи господи, конечно).

- Ну всё, у нас больше времени нет, - заметил кто-то из коллег-журналистов, - нам через десять минут надо быть в налоговой.

Я предложил вылететь вертолётом и приземлиться им на крышу. Не поддержали: все полёты, напомню, требуется согласовывать.

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