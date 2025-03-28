Вопрос о возможном регулировании размеров популяции сайгаков был 27 марта задан на брифинге в Костанае вице-министру экологии и природных ресурсов Нуркену ШАРБИЕВУ. Масштабный рост численности охраняемых животных беспокоит аграриев.

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Вековые пути миграции сайги проходят по территориям, которые со временем человек занял пашнями, посевами, выпасами. Инстинкты животных ограничений не признают, в итоге вытаптываются посевы, дотла съедаются травы на пастбищах - предпринимателям наносится экономический ущерб. Они просят государство найти разумный баланс, в частности, разрешить изъятие - под контролем, с учетом научного обоснования - части популяции сайги. Однако такое решение пока госорганами не принято. О чем и сказал на брифинге вице-министр экологии.

- Отстрел не разрешен. Местной власти дано поручение помогать фермерам в организации защиты принадлежащих им угодий, - сказал Нуркен Шарбиев. - Должны подключаться к этому природоохранные службы, лесхозы. Пока так.

Он также рассказал, по какой методике ведется подсчет численности животных. На сегодня размеры популяции сайги в Казахстане достигают 4,1 млн голов. После массового окота в мае численность вырастет примерно до 6 млн особей.

Шарбиев упомянул, что вопрос по ситуации с сайгой поднимался на недавнем курултае. Ряд международных экспертов рекомендует Казахстану уже начать «устойчивое использование сайги», так как уплотнение популяции в условиях нестабильной кормовой базы (обширные территории, обеспечивавшие ее, заняты человеком) повышает риск возникновения эпизоотий, то есть заболеваний... Однако окончательное решение по регулированию численности охраняемого вида в РК не принято.

- Но министерству сельского хозяйства было дано поручение разработать методику расчета компенсационных выплат при потравах, - добавил Шарбиев, - сейчас по пашням, то есть по возделываемым культурам такая методика принята. Будь то посевы пшеницы, трав - не имеет значения.

По словам спикера, состояние естественных пастбищ и сенокосов «до» и «после» оценить не представляется возможным, МСХ в отношении них методики не разрабатывает.

Пути миграции сайги проходят по территории нескольких областей: ЗКО, Карагандинской, по югу Костанайской. В 2022 году правительство РК приняло решение о проведении отстрела сайгаков в рамках программы по регулированию численности диких животных, предлагалось изымать из популяции не более 20%. Однако позже, в апреле 2024 года, на встрече с населением Костанайской области президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал, что запретит отстрел животных, которые являются символами казахской степи, и поручит найти другие способы регулирования их численности.