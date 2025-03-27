"Нужно караулить паводок" - Празднование Наурыза отменили в селах Карасуского района в Костанайской области
Андрей СКИБА
27 марта 2025, 20:58 | Происшествия
21 марта в селе Ленино Карасуского района было запланировано большое празднование Наурыза при поддержке местного акимата. В итоге его представители сказали жителям, что все отменяется. Почему власти приняли такое решение, разбирался корреспондент "НГ"
21 марта. Празднование Наурыза в с. Ленино
- Хор репетировал выступление, люди жарили шашлык и готовились. Всё произошло в последний момент! - написала "НГ" местная жительница. - Акимат сомнительно проблеял, что отменяет празднование - нужно караулить паводок. Хотя мы-то знаем, что это ложь! Река замёрзла, уровень воды опустился. В этом году она даже не выходила из берегов!
Ситуацию прокомментировали в акимате Карасуского района:
21 марта. Жители с. Ленино участвуют в праздничной лотерее
- В связи с паводковой ситуацией в районе, а также действующим с прошлого года режимом ЧС празднование Наурыз мейрамы в этом году прошло в сдержанном формате. В селах Ленино и Черняевка (Черняевского сельского круга) 21 марта прошла праздничная лотерея, а для жителей были выставлены столы с угощением. Бюджет на проведение праздника не выделялся. Для организации мероприятий была привлечена спонсорская помощь. Все мероприятия были организованы с учетом текущих условий. Села будут продолжать празднование в более безопасной и спокойной обстановке в апреле.
Сейчас в акимате решают, в каких именно населенных пунктах и в какие даты будут проводится празднования. В госоргане также отметили, что во многих населенных пунктах района празднование Наурыза проходило без ограничений.
Фото предоставлено акиматом Карасуского района
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