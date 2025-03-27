21 марта в селе Ленино Карасуского района было запланировано большое празднование Наурыза при поддержке местного акимата. В итоге его представители сказали жителям, что все отменяется. Почему власти приняли такое решение, разбирался корреспондент "НГ"

21 марта. Празднование Наурыза в с. Ленино

- Хор репетировал выступление, люди жарили шашлык и готовились. Всё произошло в последний момент! - написала "НГ" местная жительница. - Акимат сомнительно проблеял, что отменяет празднование - нужно караулить паводок. Хотя мы-то знаем, что это ложь! Река замёрзла, уровень воды опустился. В этом году она даже не выходила из берегов!

Ситуацию прокомментировали в акимате Карасуского района: