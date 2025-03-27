По прогнозам синоптиков, в пятницу-субботу, 28-29 марта, на территории области осадки не ожидаются. В воскресенье, 30 марта, днём на севере области пройдёт дождь.

В Костанае в пятницу и субботу переменная облачность, без осадков, в воскресенье днём дождь.

- Ночью в пятницу на большей части территории области будет 1-6 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 7-12, на востоке 4 градуса тепла. В субботу ночью столбики термометров опустятся до отметок 0...-5°С, днём на всей территории будет +10...+15°С. В ночь на воскресенье прогнозируем -2...+3°С. Днём термометры покажут 12-17 градусов выше нуля.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В пятницу: ночью -2...-4°С, днём +10...+12°С. В субботу: ночью -1...-3°С, днём +11...+13°С. В воскресенье: ночью -1...+1°С, днём +12...+14°С.

В пятницу ожидается переменный восточный - юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, в Костанае 5-10 м/с. В субботу и восвресенье будет восточный ветер скоростью 9-14 м/с.

Фото Галины КАТКОВОЙ



