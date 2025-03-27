Первые 7 керкуланов - это древнее казахское название животного - прибыли в Торгай в июне прошлого года. Сегодня, 27 марта, журналисты на брифинге в РСК спросили приехавшего в Костанай вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена ШАРБИЕВА как переселенцы перенесли зиму, есть ли приплод, не угрожает ли лошадям паводок.

Лошади Пржевальского - 6 кобыл и жеребец - были доставлены самолетами из Чехии и Германии и размещены в центре реинтродукции «Алиби», расположенном в Торгайском регионе. Содержат их в двух просторных коралях площадью 52 га и 24 га. Центр располагается между резерватом «Алтын дала» и охотхозяйством «Алтыбай» в Жангельдинском районе. Животные находятся под охраной и научным наблюдением.

- Содержали их так, чтобы пока не произошло спаривания, дали животным время на акклиматизацию, - сказал, отвечая на вопросы, вице-министр. - По отзывам специалистов территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, чувствуют себя керкуланы хорошо. Планируется, что в конце весны-начале лета пройдет следующий этап реинтродукции - привезут еще 8 особей. А всего в течение 2-3 лет доставлено будет около 40 этих редких животных.

Он также уточнил со ссылкой на теринспекцию, что паводок лошадям не угрожает.

Инициатором проекта по реинтродукции лошадей Пржевальского в Костанайскую область является Ассоциация биоразнообразия Казахстана. Ранее АСБК начала возвращать в наш регион краснокнижных куланов. Реинтродукция это и есть заселение дикими животными, растениями территорий, где они изначально обитали и откуда по каким-то причинам исчезли.

Фото АСБК