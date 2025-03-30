Для начала, как говорится, возвращаемся к напечатанному. Однажды я уже публиковала рецепт крауткрапфенов, изделий немецко-австрийской кухни, рулетиков из теста с начинкой. Ближе всех к ним наши ленивые пельмени или вареники. На днях мне подкинули рецепт, который поднимает Krautkrapfen на новый уровень.

По мотивам крауткрапфенов можно приготовить такое рагу

В основе - все те же рулетики-улитки. Самый их распространенный вариант - с начинкой из капусты (маринованной в немецкой версии) с беконом. Можно делать из пресного теста, в данном случае они на йогурте с разрыхлителем. Раскатываешь сочень, распределяешь начинку, скатываешь рулет, разрезаешь на порции сантиметром по 5. В сотейнике устанавливаешь улитки срезами вниз, добавляешь немного бульона и варишь под крышкой минут 15-20. Можно начать с бульона, а потом добавить соус какой-нибудь. Подавать с зеленью.

Начинок можно насочинять много разных. А Mariya поделилась рецептом, где крауткрапфены становятся частью рагу. Впрочем, будем говорить все-таки об «улитках» с начинкой, потому как название «крауткрапфен» подразумевает все-таки, что они с капустой.

Итак, делаем тесто. Пока отлеживается, начинаем тушить мясо. Годится любое. На смеси сливочного и растительного масла поджариваем репчатый лук, к нему кладем нарезанное кубиками мясо, поджариваем, солим, перчим, доливаем чуток воды и тушим 20-25 минут.

За это время чистим картошку, морковь. Режем картошку покрупнее, морковь помельче - кубик или соломка все едино. Добавляем их к мясу, перемешиваем, кладем специи, какие любите, в том числе паприку для цвета (я томат здесь не люблю, но это дело вкуса). Доливаем воды, чтобы на палец была выше картошки. И пусть все это вместе начинает тушиться.

Тесто раскатываем в тонкий сочень, смазываем его сливочным маслом, смальцем, растительным маслом (все на ваше усмотрение). Mariya написала, что посыпала заготовку рубленой зеленью. Иногда к ней добавляют чеснок. Но не в этот раз. Заготовку скатываем в рулет, режем на кусочки около 5 см и размещаем на поверхности кипящего рагу. Через 15-20 минут выключаем. Общее время приготовления - около часа. Вкусно, сытно.

Улитки в рагу

Рагу может быть и богаче на овощи. Например, дополнительно со сладким перцем. Оно может быть без мяса. У нас в детстве под названием «быстрые штрудли» вообще готовили подобное блюдо только из картофеля, лука и остатков пельменного теста. Для вкуса клали топленое масло, им же смазывали сочни перед заворачиванием. За уши не оттащишь.

Ингредиенты

Для теста: 500 г муки, 2 яйца, 250 мл йогурта или кефира, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли.

Фото Mariya