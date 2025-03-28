Список приоритетных видов спорта сформируют по результатам казахстанцев на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх, передает Informburo.kz.

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Казахстанские параспортсмены беспокоятся, что останутся без финансирования после принятия закона по вопросам физической культуры и спорта, который одобрили в сенате в двух чтениях.

Во время обсуждения документа спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что к нему обращались параспортсмены, чьи виды спорта не входят в список Паралимпийских игр. Они беспокоятся, что лишатся финансирования и поддержки со стороны государства после принятия закона, так как список приоритетных видов спорта сформируют по результатам казахстанцев на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх. Ашимбаев подчеркнул: важно, чтобы эти виды спорта не остались без внимания.

"В Казахстане есть шесть видов спорта, которые не включены в программу Паралимпийских игр. Они не попадут в приоритетные виды спорта, но это не значит, что они полностью лишатся финансирования. В законопроекте обозначена норма, определяющая массовый спорт и как он будет финансироваться. Если мы в приоритет определяем из 180 видов спорта порядка 60-65, они будут финансироваться в первоочередном порядке. А все остальные будут финансироваться из местных исполнительных органов на уровне массового спорта. Мы сегодня уже неоднократно обсуждали это с регионами и федерациями", – ответил на опасения спортсменов заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев.

При этом, подчеркнул чиновник, список приоритетных видов спорта будут обновлять каждые два года.

Кроме того, закон установит требования для аккредитации спортивных федераций. Также ведомство сформирует приоритетные виды спорта в Казахстане по результатам спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Все республиканские и региональные спортивные федерации станут национальными. После принятия закона Казахстан больше не будет спонсировать спортсменов-иностранцев за счёт средств республиканского бюджета.

Власти также утвердят список целей и критериев, по которым будут оценивать развитие спорта в регионах.