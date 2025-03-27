В соревнованиях, которые провели в ФОК микрорайона Юбилейный, приняли участие 45 спортсменов, представлявших шесть команд.

Общее фото участников турнира

Бочча - это спортивная игра на точность, близкая к боулингу, петанку и боулзу. Этот вид спорта - возможность для людей с ограниченными возможностями раскрыть свой потенциал, почувствовать себя частью команды и добиться побед не только на площадке, но и в жизни.

Участников распределили на команды по возрасту и ВС-категориям. Игры шли на четырех кортах по круговой системе подсчета очков.

Во время турнира детям во всем помогают их родители

Организаторы турнира - КГУ «Спортивный клуб инвалидов» и филиал ОО «Казахстанская Специальная Олимпиада» Костанайской области.

Тренер и директор филиала Валентина ИСМУРЗИНА с теплотой вспоминает, как легко находила желающих попробовать себя в бочче, но главными проблемами были нехватка залов и дорогой инвентарь.

Тренер Валентина Исмурзина наставляет детей в процессе игры

- Самый дешевый комплект из 13 мячей стоит 340 000 тенге, - рассказала она. - А ещё существует рампа для спортсменов с тяжелыми нарушениями моторики. Это приспособление, с помощью которого они могут отправлять мячи в игру - носом, языком или специальными механизмами. К сожалению, мячики быстро изнашиваются. А больших залов для тренировок катастрофически не хватает.

Несмотря на трудности, секция продолжает работать и воспитывает чемпионов.

Асан АЙТКУЖИНОВ занимается бочча три года.

- Валентина Анатольевна пригласила меня на тренировку и мне сразу понравилось, - рассказал он. - Бочча помогает развиваться, улучшать свои навыки. Здесь важна не только физическая подготовка, но и тактика, мышление. Перед игрой мы обязательно разминаемся: пробежка, упражнения, отжимания - а затем уже приступаем к самому процессу. Соперники тоже растут, становятся сильнее, но и я не отстаю.

Бочча объединяет людей разных возрастов и возможностей, помогая каждому найти свое место в спорте.

Ольга КУНЦЕВИЧ тренируется два года, входит состав в национальной сборной по бочче среди особенных детей. Ее мама призналась, что в этот спорт они попали случайно - пришли посмотреть и зацепило.

- Помимо бочче, мы посещаем танцы на колясках, но из-за ДЦП Оле больше подходит именно этот вид спорта, - отмечает Валентина КУНЦЕВИЧ. - Он не требует резких движений, но развивает моторику и координацию. Два года назад Оля не могла бросить мяч далеко, а теперь делает это уверенно. Она уже участвовала в чемпионатах в Астане, завоевала серебро и бронзу. В первую очередь бочча дает нашим детям понимание, что они способны на многое. Они учатся работать в команде, поддерживать друг друга, быть дисциплинированными и социально активными. Когда мы приходим на тренировки, дети обнимаются, радуются встрече - и это невероятно ценно. От тренера зависит многое. Валентина Анатольевна вкладывает душу в каждого ребенка, и они отвечают ей искренней любовью. За два года в секции дети научились переживать друг за друга, гордиться успехами товарищей. И, пожалуй, это самое главное.

Такой подход делает этот спорт не просто игрой, а смыслом жизни для многих участников.

Арман ИМАНБАЕВ говорит, что бочча дала ему силу и веру в себя.

- У нас очень дружный коллектив. Я рад, что занимаюсь здесь. Недавно ездил в Астану на чемпионат и занял первое место. Это было легко!- шутит он, а затем добавляет: - На самом деле это было непросто, но я много тренировался, и результат оправдал мои усилия.

Глядя на их энтузиазм, я понимаю: бочча в Костанайской области - это не просто вид спорта, это настоящее сообщество сильных духом людей, для которых нет ничего невозможного.

Итоги турнира следующие.

В категории ВС-юниоры победила сборная команда боччистов, занимающихся в секции фонда «Мир равных возможностей»: Евгений Жанабергенов, Максим Козлови Илья Третьяк.

В категории ВС-7 (взрослые) первое место заняла команда Спортивного клуба инвалидов: Юрий Химичук, Ольга Понамаренко и Александр Южиков.

В категории ВС-5 (а)-ВС-:6, ВС-8, Вс-9 первое место заняла команда ОО инвалидов Тобыла «Лучики надежды»: Никита Сивоконь, Дана Айтпаева, Артём Стисло.

В категории ВС-1, ВС-2, ВС-5 (б) победила команда Спортивного клуба инвалидов: Ольга Кунцевич, Данила Бовшис и Анастасия Мурзабекова.

Призёров наградили медалями, а представитель спонсора, менеджер по социальным проектам АО «ССГПО» Станислав Кнопс пожелал участникам больших побед и вручил сладкие и памятные подарки от компании ERG.

По итогам турнира будет сформирована сборная области для участия в спартакиаде Казахстана.

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Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова