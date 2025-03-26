В Казахстане утвердили новый стандарт питания в образовательных учреждениях, в рамках которого впервые внедряют Индекс несъедаемости, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Новый стандарт питания начнёт действовать с 1 сентября 2025 года, передает Informburo.kz.

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Документ учитывает современные международные требования к здоровому питанию детей. Новый стандарт начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

"Основным преимуществом являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, исключение из меню ненатуральных продуктов, а также увеличение потребления овощей и фруктов. Сахаросодержащие напитки и соки заменили на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в казахстанских школах введут индекс несъедаемости. Он покажет соотношение между количеством еды, оставшейся на тарелках после приема пищи, и общим объёмом реализованных блюд.

Стандарт также включает рекомендации по организации питания:

для учащихся с особыми диетическими потребностями;

в малокомплектных школах, где отсутствуют пищеблоки.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля разработал проект стандарта в декабре 2024 года. Согласно документу, столовая должна согласовывать меню с директором организации. Нельзя давать детям одни и те же блюда, гарниры или кулинарные изделия в течение одного дня и в два последующих календарных дня.



