К сожалению, окончание первого этапа чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги получилось немного скомканным. По финансовым причинам снялся с чемпионата баскетбольный клуб «Актобе», а последний из матчей регулярного чемпионата и второй в домашнем противостоянии «Тобола» с «Алматинским Легионом» не состоялся из-за инфекционного заболевания гостей.

За путевку в полуфинал чемпионата Казахстана на стадии плей-офф «Тобол» поборется с «Иртышом» / Фото vk.com/bctobol

В результате клубу их южной столицы было засчитано техническое поражение со счетом 0:20, а «Тобол», выигравший накануне первую домашнюю встречу у «Алматинского Легиона» со счетом 92:81, завершил первый этап чемпионата на втором месте и по набранным очкам - 47, и по проценту выигранных матчей - 75%.

Победителем же регулярного чемпионата стал «Ирбис Алатау», набравший в 28 матчах 51 очко. Вслед за «Тоболом» расположились «Барсы Атырау» и «Алматинский Легион», набравшие по 44 очка, но атырауский клуб стал третьим по лучшему проценту выигранных матчей.

Далее в турнирной таблице идут БК «Каспий» - 40 очков, БК «Астана» - 40 очков и «Иртыш» - 34 очка.

Второй этап чемпионата - стадию плей-офф, которая стартует в начале апреля, команды в четвертьфинальных противостояниях в сериях до двух побед поборются за путевки в полуфинал.

«Тобол» в четвертьфинале будет встречаться с занявшим седьмое место «Иртышом» и в случае успеха встретится с победителем противостояния «Барсы Атырау» - «Астана».

Из-за снятия с чемпионата «Актобе» полуфиналистом досрочно стал победитель регулярного чемпионата «Ирбис Алатау», который поборется за путевку в финал с победителем четвертьфинальной пары «Алматинский Легион» - «Каспий».

Полуфинальные и финальные серии пройдут уже до трех побед одной из команд.

О сроках проведения матчей стадии плей-офф будет сообщено дополнительно после ближайшего заседания исполкома республиканской федерации.