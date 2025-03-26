Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ответил, будут ли отстреливать сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На сегодня мы организовали первую встречу с представителями науки, а также экспертами, которые специализируются по сайгакам. Ждем вторую встречу. Требуется время, чтобы наука еще раз посмотрела и изучила все обязательства, приняла решение, что делать дальше - или действительно регулировать, или принять какие-то другие меры. Понятно, на сегодня мы видим налицо конфликт с человеком, человеческой деятельностью. Второе, мы видим уязвимость в части эпизоотии. Здесь нужно очень взвешенное решение", - пояснил Нысанбаев.

По словам министра, решение будет принято в этом году.

Журналисты поинтересовались у министра, каким образом планируют регулировать численность сайгаков.

"Ну как каким образом? Как обычно. Если да, то это посредством коралей (способ поимки животных с помощью загонных ловушек - прим.), сети. Второе - это отстрел. Ну а как иначе? Но пока наука рассматривает", - заявил министр.