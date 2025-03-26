Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана после обращения прокуроров предложило изменить правила использования социальными центрами пособий постояльцев, сообщила пресс-служба надзорного органа, передает Informburo.kz.

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В Центрах оказания специальных социальных услуг Карагандинской области выявили нарушения при расходовании пенсий и пособий опекаемых. Их деньги использовали "беспорядочно и нерационально", а предметы первой необходимости покупали вдвое дороже рыночной стоимости.

"Это сложилось в результате того, что пособия и пенсии в объёме 70% расходуются в соответствии с законодательством о государственных закупках. А оставшиеся 30% расходовались опекуном самостоятельно лишь на основании решения комиссии, которая определяет потребность опекаемых без конкурентной ценовой политики", – пояснили в прокуратуре.

Надзорный орган внёс представление об устранении нарушений в Министерство труда и социальной защиты населения. После этого ведомство изменило действующие правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий. Документ пока находится на согласовании.