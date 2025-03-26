В столице Лихтенштейна городе Вадуце в ночь с 25-го на 26-го марта прошел матч второго тура группового этапа европейского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года между национальными сборными этой страны и Казахстана.

Экс-защитник «Тобола» Александр Марочкин открыл счет своим голам за сборную / Фото instagram.com/kff_team

Обе команды потерпели в группе «J» поражения на старте квалификации - сборная Лихтенштейна на своем поле была разгромлена командой Северной Македонии со счетом 0:3, а казахстанцы уступили в гостях команде Уэльса - 1:3. Сборная Казахстана таким образом продлила безвыигрышную серию в отборочных турнирах на чемпионаты мира до 22-х матчей (7 ничьих и 15 поражений) после победы 6 сентября 2013 года над сборной Фарерских островов (2:1) в отборе на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

Стартовый состав сборной Казахстана значительно поменялся по сравнению с первым туром. На поле стадиона «Райнпарк» в столице Лихтенштейна вновь вышел игрок «Тобола» Ислам Чесноков, который вместе с Максимом Самородовым («Ахмат», Россия), Георгием Жуковым («Пуща», Польша) и Рамазаном Оразовым («Силькеборг», Дания) составил среднюю линию команды. Также на поле вышли вратарь Мухаммеджан Сейсен, защитники Ян Вороговский, Марат Быстров, Александр Марочкин (все - «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), выведший сборную в качестве капитана, Султанбек Астанов («Ордабасы») и нападающий Дастан Сатпаев («Кайрат»).

Казахстанская сборная, занимающая 110 место в рейтинге ФИФА, начала матч против 204-й команды мира в невысоком темпе, постепенно прибрав инициативу в свои руки. Спустя десять минут гости прибавили в скорости, и Чесноков прошел по правому краю почти до лицевой линии, убежав от защитника «Вадуц» Сандро Визера, и откатил мяч под удар Астанову. Но тому помешал точно пробить полузащитник швейцарского клуба «Дюдинген» Йенс Хофер. Однако мяч на лицевой линии у дальней штанги догнал Самородов, переиграл двух игроков и сделал передачу низом во вратарскую площадку, откуда Астанов в борьбе с полузащитником австрийского клуба «Альтах» Феликсом Обервадитцером пробил выше ворот.

Казахстанцы постепенно перевели игру в центр, а затем и вовсе на половину поля соперника, который неплохо оборонялся практически всем составом и не давал нашим футболистам выходить на ударные позиции. Через полчаса игры после атаки по левому флангу и передачи Сатпаева мяч подхватил Самородов, сместился с ним в центр и нанес удар с линии штрафной площади, но, к сожалению, выше створа ворот.

На 42-й минуте Сатпаев, получив в центре передачу слева, перевел мяч на правый край Быстрову, который у угла штрафной площади обманным движением переиграл Обервадитцера и вернувшегося в оборону экс-нападающего канадского клуба «Йорк Юнайтед» Денниса Салановича и сделал навесную подачу в район дальней штанги. А Самородов, опередивший на левом углу вратарской площадки полузащитника «Вадуца» Кенни Киндле, головой отправил мяч по высокой траектории через вратаря этого же клуба Беньямина Бюхеля в дальний угол ворот, открыв таким образом счет.

На последней минуте первого тайма Чесноков попытался убежать к воротам по правому краю, но в девяти метрах от угла штрафной площади его откровенно остановил Обервадитцер, схватив за футболку руками. За это нарушение арбитр встречи Джон Битон из Шотландии показал провинившемуся игроку желтую карточку и назначил штрафной удар в сторону ворот хозяев, который исполнил Самородов. После его подачи на левый край штрафной площади подключившийся к атаке Марочкин с подступов к вратарской площадки в высоком прыжке ногой в касание пробил под перекладину над вратарем, забив свой первый гол за сборную в своем 51-м матче.

После перерыва казахстанцы заиграли быстрее, практически не подпуская сборную Лихтенштейна к своим воротам. После розыгрыша в начале тайма углового удара вновь мог отличиться Марочкин, но пробил на этот раз рядом с правой стойкой ворот. На исходе часа игры едва не подправил мяч в свои ворота после удара справа из пределов штрафной площади Астанова полузащитник швейцарского клуба «Янг Феллоуз Ювентус» Арон Зеле. А три подряд угловых удара у ворот хозяев результата не принесли.

Для поддержки скорости в атаках сборной Казахстана на поле на 64-й минуте вышли вместо Оразова и Самородова соответственно Асхат Тагыберген («Ордабасы») и Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия). С этой же целью на 72-й минуте полузащитник «Тобола» Наурызбек Жагоров заменил Вороговского, а Айбар Жаксылыков («Кайсар») вышел вместо Чеснокова. Через пять минут на поле вместо Сатпаева появился Эльхан Астанов («Астана»). Однако мяч не шел в ворота хозяев. На каждую замену у гостей главный тренер сборной Лихтенштейна немецкий специалист Конрад Фюнфштюк. В конечном итоге многочисленный замены сбили с ритма игру. И, хотя инициативой по-прежнему владели гости, разгромного счета не получилось.

Сборная Казахстана одержала первую за 12 лет победу в отборе на чемпионат мира / Фото instagram.com/kff_team

Но первая победа сборной Казахстана спустя 12 лет участия в отборочных турнирах чемпионатов мира состоялась - 2:0. Это позволило нашей сборной подняться на третье место в турнирной таблице группы «J», которую возглавили набравшие на одно очко больше сборные Северной Македонии и Уэльса, сыгравшие между собой во втором туре вничью - 1:1. При этом фаворит группы - сборная Бельгии пока не провела ни одной игры.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али АЛИЕВ на послематчевой пресс-конференции сказал:

- Это общая победа - не важно, кто соперник, главное, что мы выиграли на европейской арене. Мы хорошо изучили Лихтенштейн, понимали, что они отдадут территорию, и нам нужно будет этим воспользоваться. Было опасение, что недооценим соперника, и начало действительно получилось немного нервозным. Наши игроки не так часто сталкиваются с ситуацией, когда соперник закрывается и действует вторым номером. Рад, что забили два мяча в первом тайме. Работаем дальше, путь впереди сложный. Ребята должны понимать, что такие матчи - редкость. Нужно готовиться к соперникам другого уровня.