Проекты национальных планов, доктрин и комплексных планов решили не обсуждать публично с казахстанцами на портале открытых нормативно-правовых актов («Открытые НПА»), передает КазТАГ.

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«В порядке разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов (…): пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Процесс разработки состоит из инициирования документа, анализа текущей ситуации, формирования видения, определения приоритетов, целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, путей их достижения, а также ресурсного обеспечения»; пункты 56, 82 и 92 исключить», - говорится в приказе министерства национальной экономики.

Исключенные пункты 56, 82 и 92 соответственно гласят:

- 56. Проект национального проекта с приложением дополнительной информации по обоснованию задач национального проекта размещается на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения его с заинтересованными организациями, лицами и государственными органами;

- 82. Проект доктрины (стратегии) размещается на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения с заинтересованными организациями, лицами и государственными органами, за исключением информации с ограниченным доступом;

- 92. Проект комплексного плана на стадии разработки размещается на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения его с заинтересованными организациями, лицами и государственными органами, за исключением информации с ограниченным доступом.

Приказ уже вступил в силу.