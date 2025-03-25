Домашнюю серию игр в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги БК «Тобол» продолжил с клубом «Алматинский Легион» из южной столицы.

Два очка от Рустама Валиева / Фото vk.com/bctobol

Команды в начале марта провели две игры в Алматы и поделили в них очки - гости были сильнее в первой - 101:98, а во второй хозяева взяли реванш - 88:72.

Первая встреча второго двухматчевого противостояния этих команд прошла на паркете спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», в стартовой пятерке на которую у «Тобола» вышли Павел Ильин, Шаим Куанов, Демонте Флэнниган, Рустам Валиев и Антон Быков.

Хозяева уверенно начали игру, и через полторы минуты счет уже был 11:0. К началу второго игрового отрезка алматинскому клубу удалось сократить разницу в счете лишь на два очка - 26:17.

Вторая четверть прошла в равной борьбе, в которой баскетболисты костанайского клуба смогли добавить к своему преимуществу всего одно очко, и команды ушли на большой перерыв при счете - 46:36.

После 15-минутного отдыха гости сумели перехватить инициативу, и после четырех минут игры в третьей четверти «Тобол» был уже в роли догоняющего - 50:52. К середине игрового отрезка ситуация выровнялась - 56:56, и в следующие три с половиной минуты счет еще дважды становился равным. А после 65:65 за оставшиеся полторы минуты до окончания четверти хозяевам удалось отыграть ровно половину от своего недавнего преимущества - 71:66.

И два очка от Демонте Флэннигана / Фото vk.com/bctobol

В начале заключительной десятиминутки разница в счете сократилась до двух очков, но большего гостям сделать не удалось. А когда за полторы минуты до окончания поединка отрыв «Тобола» вновь достиг двузначного числа - 91:80, главный тренер «Алматинского Легиона» российский специалист Яков Фокин взял тайм-аут, после которого ситуация на площадке не поменялась, и баскетболисты обоих клубов реализовали лишь по одному штрафному броску. А костанайский клуб в итоге одержал победу со счетом 92:81 (26:17, 20:19, 25:30, 21:15).

Лучшим в составе «Тобола» в этом матче был Антон Быков, став и самым результативным в команде, и записав на свой счет очередной дабл-дабл - 22 очка и 12 подборов. Капитан команды Шаим Куанов принес в копилку команды

15 очков, Павел Ильин и Константин Двирный - по 13 очков, Борис Назмутдинов - 9, Демонте Флэнниган - 8, Адильбек Битенов - 6, Василий Петришинец - 4 и Рустам Валиев - 2.

Сегодня команды проведут повторный поединок.