В Талдыкоргане на паркете Дворца спорта «Жастар» прошел «Финал четырех» Кубка Республики Казахстан по футзалу сезона-2024/2025 года с участием рудненского «Аята». В полуфинальных поединках рудничане встречались с «Кайратом», а «Семей» - с «Актобе».

Главный тренер «Аята» Василий Смолин и капитан команды Азат Валиуллин у почетного трофея, который рудничанам пока не удавалось завоевывать / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Первый тайм поединка «Аята» против 19-кратного обладателя Кубка РК «Кайрата» получился достаточно равным и рудничане практически ни в чем не уступали именитому сопернику. Однако на 16-й минуте алматинскому клубу все же удалось открыть счет после того, как вратарь команды Нарун Сериков при вводе мча в игру рукой забросил его в штрафную площадь соперника, откуда аргентинский легионер «Кайрата» Кевин Арриета пробил справа с лету в ближний угол ворот мимо вратаря «Аята» Дмитрия Болдарева.

На шестой минуте второго тайма после розыгрыша углового удара у ворот рудничан на правом фланге по воротам гостей пробил низом из центра бразильский универсал алматинцев Алиссон, и мяч, задев ногу капитана «Аята» Азата Валиуллина, немного изменил направление полета и залетел в правый угол ворот - 2:0. После этого гола возможность изменить счет была у обеих команд, но в этих моментах надежно играли вратари.

«Аят» перешел на игру с пятым полевым игроком, выпустив вместо вратаря Антона Рындина, но поразить ворота «Кайрата» у рудничан не получилось. А вот, когда алматинский клуб на последней минуте встречи стал играть впятером, Алиссон, находившийся в роли «играющего вратаря» поставил точку в матче - 3:0. И «Аят» прекратил борьбу за почетный трофей.

Во втором полуфинале «Семей» уверенно переиграл «Актобе» со счетом 5:2.

Таким образом в решающем матче встретились прошлогодние финалисты Кубка РК «Кайрат» и «Семей». В том поединке, прошедшем в канун Нового 2024 года, выиграли алматинцы со счетом 5:3. В этом сезоне команды встречались в розыгрыше Суперкубка Казахстана, и вновь «Кайрат» был сильнее - 3:1. А на старте чемпионата в Семее команды сыграли вничью (3:3), а затем победу с минимальной разницей одержал «Семей» (2:1).

«Семей» уже к перерыву финального матча вел в счете - 3:0. Во втором тайме семейцы забили еще два гола, между которыми был гол престижа, который на свой счет записал автор хет-трика прошлогоднего финала Денер. И «Семей» после первой победы в прошлом сезоне в чемпионате страны впервые стал и обладателем Кубка Казахстана по футзалу.

Чемпионат Казахстана продолжится 29 и 30 марта матчами 31-го и 32-го туров, в которых «Аят» будет принимать «Актобе».