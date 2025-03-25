В экспозиционном зале отдела изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея открыта выставка авторских работ «Живой ручей» изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная национальной казахской культуре.

Журналист и фотограф Мухтар СИБАНБАЕВ обрёл на пенсии новое хобби – резьба по дереву.

- Никакой коммерции, исключительно для души. Есть в дереве какое-то особое тепло. Сейчас этническое искусство, ручную работу начали понимать, воспринимать полноценно. В ней есть душа, энергия, характер...

-Жаль, что условия этого зала не всегда позволяют оценить работы маслом, а для них важно именно расстояние, дистанция, - считает Любовь Сергеевна ШЕСТАКОВА, - Мне больше понравилась работа Халифаевой «Наурыз». Такое ощущение, что вот она, весна – прямо перед вами. Какое-то особое спокойствие и торжество.

А. Захарченков. ''Атака''. Холст, масло

А. Нуркенова. ''Девушка с кобызом''. Холст, масло

С. Мусiреп. ''Сакская композиция в современном стиле''. Бронза, полиуретан, позолота

Как отмечают организаторы, единение с народными национальными казахскими корнями ярко всегда проявляется у художников различных направлений. Прежде всего, это обработка природных материалов - дерево, кожа, шерсть, металл. Сегодня искусство художников не стоит на месте, оно развивается, используются и современные материалы. В иэтом, говорят искуствоведы, и есть её динамичная основа.

С. Шалунова, ''Лучница''. Холст, масло

С. Шалунова. Триптих ''Шанырак''. Сухой войлок

А. Бекниязова. ''Уроки деда''. Холст, масло

Можно отметить небольшую, но запомнившуюся деталь – национальный колорит можно было буквально попробовать на вкус: свежие баурсаки пришлись по вкусу всем любителям этноискусства.

Фото автора