Без осадков пройдут следующие два дня, 25 и 26 марта, по всему региону. Во вторник ночью и утром на юге и востоке области ожидается туман.

Фото Олега ПАКА

- Температура ночью по области 25 марта составит -5..-10, на юго-западе -2 градуса, днем +2..+7, на юго-западе +10, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В среду, 26 марта, ночью ожидаем -2..-7, днем +5..+10 градусов.

В Костанае 25 марта прогнозируют 5-7 градусов – ночью со знаком минус, днем – с плюсом. В среду ночью -3..-5, днем +7..+9 градусов.

Ветер в эти дни обещают юго-западного направления со скоростью 9-14 м/с, в среду на западе, севере и юге порывы до 15-20 м/с. В Костанае скорость ветра будет немного меньше – 5-10 м/с.