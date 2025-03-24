О том, что Молодежная информационная служба Казахстана (МИСК) открывает свое представительство, сообщил директор по развитию Талгат МЕНДИБАЙ. Презентация прошла в конференц-зале гостиницы "Тобол". На мероприятие пришли не более 20 волонтеров и общественников.

- У МИСК сейчас 10 филиалов по стране, Костанай станет 11-м, - рассказал "НГ" Мендибай. - В Костанае мы открылись, потому что инициатива исходила от местных представителей гражданского общества. МИСК создает молодежных лидеров, которые будут работать на благо страны.

Представитель гражданского общества - это рудненский активист Геннадий ИПАТОВ. Он выпускник образовательных программ МИСК и уже более 10 лет сотрудничает с этой организацией. Теперь он станет директором филиала МИСК в Костанае. Пока у них нет ни офиса, ни сотрудников, но оформить всю структуру планируют в течение двух месяцев.

- У нас есть идея масштабировать экологические квизы - это викторины для школьников на тему экологии, которые мы уже пять лет проводим в Рудном, - сказал Ипатов. - Также у нас есть проекты по озеленению, высадке деревьев и вовлечению молодежи в эту деятельность. Хотим, чтобы в школах и институтах появились свои "зеленые клубы", как это было раньше. МИСК - это про гражданскую ответственность, за то, чтобы никто не украл твой голос.

Вопрос финансирования встал сам собой. МИСК не скрывает, что его донорами выступают Фонд "Сорос-Казахстан", Центр ОБСЕ, USAID, Freedom House.

- Всех интересует вопрос: откуда финансирование? Это доноры и гранты международных организаций, а также частные партнеры, которые разделяют наши ценности. Есть и частные лица, которые нам донатят, - рассказал на презентации филиала Талгат Мендибай. - К чему мы стремимся? Чтобы законы в Казахстане были справедливыми, а права гарантированными. В МИСКе каждый участник развивается как гражданин. Мы информируем о правах человека, о демократии, даем юридические инструкции, обучаем фактчекингу и медиаграмотности. Мы защищаем активистов и предлагаем им свою помощь. Вы, наверняка, слышали про случай Темирлана Енсебека (автора сатирического паблика, которого полиция обвиняет в разжигании межнациональной розни — "НГ"). Мы ему помогаем с юристами, отправляли передачи в СИЗО. С 2010 года мы проводим ежегодные конференции Jhas Camp, благодаря которым запустили 72 молодежных проекта. Нам удалось трижды добиться принятия решений на уровне парламента. Ну и наш самый известный проект — Школа прав человека. За 10 лет ее выпускниками стали более 1500 человек. Благодаря этому проекту в Казахстане появились три новые правозащитные организации. Если получится, мы бы хотели провести Школу и в Костанае.

Другой проект МИСК, который Талгат Мендибай назвал "нашей проверкой на прочность", - Лига молодых избирателей, с помощью которой готовят наблюдателей на выборы.

- Это очень сложный процесс в Казахстане, потому что есть прессинг со стороны участковых комиссий и правоохранительных органов, - говорит Мендибай. - Были разные случаи, когда наших наблюдателей выводили из участков. Но молодежи это интересно, она вовлекается в наблюдение. На прошедшем референдуме по АЭС наши наблюдатели настолько внушали страх, что не было вбросов и других нарушений.

На презентации филиала присутствовала руководитель отдела по делам молодежи и гражданского общества Управления общественного развития акимата Костанайской области Асем Унайбекова. Она не стала комментировать открытие филиала МИСК, но пригласила Геннадия Ипатова на беседу в облакимат.

К мероприятию проявили интерес сотрудники полиции, которые уже провели беседу с организаторами. Как отметил Ипатов, разговор прошел максимально доброжелательно и без давления.

Директор общественного фонда "Гражданский Альянс Костанайской области ГрИн" Динара УТЕБАЕВА предложила идею проекта, направленного на защиту прав женщин в тюрьмах, а также предложила МИСК свой офис для проведения мероприятий и семинаров. Геннадий Ипатов поблагодарил за такое предложение.

- Я бы попросил защитить Геннадия от клички "иноагент", - обратился Талгат Мендибай к Утебаевой. - Потому что на юге МИСК часто называют иноагентами. Чтобы не было подмены понятий.

- А у нас это комплимент, - пошутила директор ГрИн.

- Значит, у тебя есть деньги, - добавил Ипатов.

Геннадий Ипатов надеется, что в конце апреля костанайский филиал МИСК сможет объявить о начале приема заявок в Школу гражданского образования. Как указано на сайте МИСК, это цикл лекций и мастер-классов об устройстве государства, политике и правах человека от известных общественных деятелей.

Фото Георгия ГОВОРОВА