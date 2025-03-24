21 марта в районе Костанай-2 на улице Белинского состоялось праздничное торжество в честь Наурыза, которое собрало около 200 гостей. Инициаторами мероприятия выступили общественный лидер Наталья ГОЛОВКО и старшая по микрорайону Бибигуль ИБРАЕВА. Праздник посвятили дню единства и дружбы, а стол организовали силами и средствами жителей района.

Это совместное празднование – не первое для жителей района. День весеннего равноденствия здесь отмечали и в прошлом и в 2023 году.

- В нашем чате я пишу жителям района — мы собираемся, приносим из дома еду и устраиваем складчину. Кто-то печёт, кто-то покупает, а потом вместе накрываем общий стол, - рассказала Наталья Головко. - Я, например, принесла своё, поставила на стол — другие подошли и угостились. Вот пекарня - каждый год печет на праздники баурсаки. Аймаганбетова Маржан, директор школы № 122, сама приготовила плов. Бибигуль варила Наурыз-Коже. А юрту нам выделил акимат.

Праздник развернулся напротив школы №122. Гости наслаждались угощениями с богатых дастарханов, фотографировались в юртах и слушали народное пение. Для самых юных участников организовали веселые забавы: прыжки в мешках, перетягивание каната и другие эстафеты, проводимые аниматорами. Зажигалочкой праздника была Бибигуль Ибраева - она активно пела, призывала народ танцевать, поддерживала праздничное настроение!

- Праздник в этом году вообще хорошо проходит! Здесь и торговлю организовали, и угощения, в этом году большой размах, - оценил гуляния Галимжан АМАНКУЛОВ. – Приятно, что столько людей, столько угощений, все радостные! На следующий год планируем ещё больший размах - каждый дом будет ставить свои столы.

Поделились своими впечатлениями и жители района Вера МАКАЕВА и Александр КОЖЕВНИКОВ:

- Весёлый праздник, был концерт, мы все наслаждались выступлением наших артистов, угощение было хорошее. Вообще - веселое настроение, выходной солнечный день, и мы все радуемся празднику Наурыз!

- В этом году очень масштабное празднование в нашем микрорайоне. Это все нас сближает!

Надежда пришла на праздник с двумя детьми.

- Праздник очень понравился и мне, и детям тоже! В этом году лучше, потому что каждый принимал участие, народное празднование, - отметила женщина. - У нас очень дружный район, мы все друг друга знаем, старших всегда почитаем!

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ