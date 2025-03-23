22 марта бульвар Молодежи в районе КСК превратился в настоящий центр празднования Наурыза. Здесь собрались жители со всех уголков - соседи, друзья, семьи с детьми - чтобы вместе встретить весну и окунуться в атмосферу казахских традиций.

С самого утра по всему району из колонок разносились казахские песни.

На площади возвышались юрты, украшенные национальными орнаментами. Внутри стоял традиционный круглый дастархан, усыпанный баурсаками, лепешками, куртом, жентом и другими угощениями. В центре возвышался шанырак - символ семейного очага.

В юртах можно было не только попробовать национальные блюда, но и увидеть выставку казахского рукоделия: искусно сшитые игрушки, корпешки, национальные инструменты - всё это добавляло празднику аутентичности.

Особый интерес у гостей вызвала фотозона, где каждый мог запечатлеть себя в окружении казахского колорита.

На сцене выступали танцоры в традиционной одежде.

Ведущие программы тоже были в национальных костюмах. Зрители подпевали артистам, аплодировали и снимали выступления на видео. Музыканты исполняли мелодии на домбре, погружая слушателей в богатую историю казахской культуры.

Особенно трогательным был момент, когда старшее поколение, вспоминая молодость, дружно напевало знакомые мелодии вместе с артистами.

В перетягивании каната участвовали все - и взрослые, и дети.

Мужчины охотно пробовали себя в поднятии гири и армрестлинге. Не менее азартным соревнованием стала игра в асыки: взрослые ловко сбивали кости и учили этому детей.

Яркий момент праздника - шашу. Девушки в национальных костюмах рассыпали сладости, а дети с восторгом собирали их.

Фото Cауле СЕЙТЕНОВОЙ



Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова