Вопрос знатокам ПДД???
Odin_iz_Teh
23 марта 2025, 13:57
Перекресток улиц Кобланды Батыра и Дружбы, по направлению движения в сторону КСК, почему нужно остановиться на 2м светофоре (пешеходный, пешеходов нет) ? Так же отсутствует чёрно-белая табличка СТОП и стоп линия, смотрим фото.
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