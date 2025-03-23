Народные новости

Вопрос знатокам ПДД???

Odin_iz_Teh

23 марта 2025, 13:57

Перекресток улиц Кобланды Батыра и Дружбы, по направлению движения в сторону КСК, почему нужно остановиться на 2м светофоре (пешеходный, пешеходов нет) ? Так же отсутствует чёрно-белая табличка СТОП и стоп линия, смотрим фото.


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