Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи оскорбления, унижения чести и достоинства людей. И предложил рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий. Вы поддерживаете эту инициативу? Да. Нужно наказывать платформы и заставлять их удалять неприемлемый контент.

Да. Нужно жестче наказывать авторов таких сообщений в соцсетях.

Нет. Если кто-то оскорбился, то он может подать на автора в суд.

Нет. Под благими намерениями государство будет вводить цензуру в Интернете.

