В парке «Керуен», сегодня царит праздничная атмосфера. Гости Наурыза наслаждаются теплым чаем и баурсаками, общаются и окунаются в атмосферу казахских традиций.

Наурыз - праздник не только угощений и песен, но и силы! Мальчишки азартно меряются силами в армрестлинге, привлекая внимание зрителей.

- Главное - тактика! - улыбается один из участников.



Судя по настрою ребят, победа даётся нелегко, но никто не собирается сдаваться без боя!

Толпа зрителей собралась в парке «Керуен», чтобы увидеть праздничные выступления. Дети тянутся вперёд, взрослые снимают на телефоны - никто не хочет пропустить самое интересное. «Говорят, сейчас будут национальные игры!» - слышится в толпе.

На сцене - девушки в ярко-голубых костюмах, исполняющие изящный национальный танец. Их плавные движения, синхронность и лёгкость в каждом жесте завораживают зрителей. В толпе слышатся восхищённые возгласы, а кто-то из детей даже пытается повторить их движения.

- Вот это красота! - раздаётся среди публики.

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Автор - студентка 4 курса кафедры журналистики