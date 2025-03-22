Возгорание в одном из вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Костанай-Алматы, обнаружили во время движения, передаёт Central media news. Состав в считанные минуты остановили, а вагон оцепили.

Фото из архива "НГ"

Инцидент произошел сегодня, 22 марта, в 11:13 на участке Астана–Караганда-Сортировочная. Как сообщили в КТЖ, никто не пострадал.

- Обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика «Турксиб Астана», следовавшем по маршруту Костанай – Алматы. Жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен. К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили подробности в железнодорожники.

Отмечается, что из-за ЧП на железной дороге задержек других поездов не было. Пассажиров пострадавшего вагона пересадили в другие вагоны, после состав продолжил путь.