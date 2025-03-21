В Индии в городе Нью-Дели на национальном стадионе имени Джавахарлала Неру под эгидой Международного паралимпийского комитета прошел турнир по пара легкой атлетике в рамках мировой серии Гран-При - Grand Prix Word Para Athletics.

Костанайские пара атлеты с заслуженным тренером РК А.Писковым в Нью-Дели / Фото instagram.com/invasport_kst

В соревнованиях, по результатам которых определялись участники чемпионата мира по пара легкой атлетике, за награды боролись 280 пара атлетов из 20 стран.

В составе сборной Казахстана в Нью-Дели выступали и воспитанники КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, занявшие в общей сложности десять призовых мест, в том числе два первых, шесть вторых и два третьих.

Две золотые медали завоевала уроженка Денисовского района участница IV летних Азиатских Пара игр в Ханчжоу (Китай) Светлана Иржанова, выступавшая в классе F11 и ставшая сильнейшей в толкании ядра с результатом 8 м 16 см и метании диска с результатом 26 м 14 см.

Трехкратным серебряным призером турнира Гран-При стала Гульдерай Кабурова из Лисаковска, показавшая среди спортсменок в классе F42 вторые результаты в толкании ядра - 7 м 5 см, метании диска - 21 м 93 см и метании копья - 17 м 37 см.

Две серебряные и одну бронзовую медали завоевала выступавшая в классе F55 Виктория Воробей из Лисаковска, занявшая вторые места в двух дисциплинах по метаниям, отправив диск на 19 м 3 см и послав копье на 14 м 64 см, а также ставшая третьей в толкание ядра с результатом 5 м 89 см.

Обладателем серебряной медали в метании копья стал участник двух Азиатских Пара игр Алексей Лукутин из Лисаковска, показавший в своем спортивном классе F40 второй результат 16 м 89 см.

Еще одна бронзовая медаль на счету тренера спортклуба инвалидов Павла Сидорчука, который вместе с заслуженным тренером Республики Казахстан Анатолием Писковым готовил команду Костанайской области к этим стартам. Сидорчук показал третий результат в метании копья - 32 м 7 см среди пара атлетов класса F57.

Еще одна представительница Лисаковска София Тарануха показала достойный результат в толкании ядра, заняв седьмое место в классе F34.

Сразу в двух дисциплинах выполнила квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира Виктория Воробей - в метании диска и метании копья.

Норматив в соревнованиях по метанию диска покорился Светлане Иржановой, а в толкании ядра - Гульдерай Кабуровой. В толкании ядра выполнил квалификационный норматив и Алексей Лукутин, хотя и занял в этом виде пятое место, послав снаряд на 7 м 52 см.

Чемпионат мира по пара легкой атлетике пройдет также в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября на стадионе имени Джавахарлала Неру. Это одно из крупнейших в мире соревнований по пара легкой атлетике станет четвертым чемпионатом мира, который будет проводиться на азиатском континенте после чемпионатов в Дохе (Катар) в 2015 г., Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в 2019 г. и Кобе (Япония) в 2024 г.