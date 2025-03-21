В Талдыкоргане на паркете Дворца спорта «Жастар» прошел второй поединок перенесенного двухматчевого противостояния между «Жетысу» и «Аятом» в рамках 29-го и 30-го туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2024/2025 между.

Лазар Маринкович (№19) забивает первый ответный мяч / Скриншот трансляции

Накануне рудненский клуб нанес «сухое» поражение талдыкрганцам в матче 29 тура - 3:0. А вот начало второго матча у рудничан явно не получилось. Четверть часа игры ворота обеих команд оставались в неприкосновенности, а на 15-й минуте после перехвата мяча хозяевами у своей штрафной площади и быстрой контратаки нападающий «Жетысу» Жомарт Токаев переиграл вратаря гостей Дмитрия Бондарева. Через три минуты бразильский легионер хозяев Кельсон Винисиус удвоил преимущество талдыкорганцев. А на последней минуте первого тайма дважды отличился нападающий хозяев Торехан Досов - 4:0.

Сразу после перерыва после подачи Леандерсона сербский универсал «Аята» Лазар Маринкович неотразимо пробил из пределов штрафной площади над вратарем и отквитал один мяч. На 24-й минуте защитник рудничан Ерсултан Сагындыков забил второй гол в ворота «Жетысу». А еще через две минуты капитан «Аята» Азат Валиуллин в третий раз поразил ворота соперника и вернул интригу в матч - 4:3. При этом «Аят» играл в меньшинстве после удаления Леандерсона.

На 28-й минуте Токаев, оформив дубль, в пятый раз огорчил вратаря рудничан. Но почти тут же в ворота «Жетысу» был назначен пенальти, который четко реализовал Жеже и вновь сделал разрыв в счете минимальным, вернув «Аят» в игру.

Однако в середине тайма у хозяев отличился подключившийся в атаке бразильский вратарь Индио, а за четыре минуты до окончания встречи точку в матче, завершив эту голевую феерию, поставил бразильский нападающий талдыкорганского клуба Алекс Барбоза - 7:4. И «Жетысу», как и в Рудном, взял реванш с той же разницей в счете, с которой проиграл накануне.

По итогам всех матчей 29-го и 30-го туров перестановок в турнирной таблице не произошло. По-прежнему лидирует «Кайрат», хотя и потерял два очка в гостевых поединках с «Байтереком» - 2:2 и 6:2. Вторым идет «Семей», забивший по пять голов в столице в матчах с «Астаной» - 5:1 и 5:2. Преследующий рудничан «Атырау» сократил отставание до минимума, набрав четыре очка в гостях в матчах с «Актобе» - 0:0 и 4:3. А «Ордабасы» поделил на своем паркете очки с «Тулпаром» - 2:0 и 1:3.

Уже 22 марта здесь же, в Талдыкоргане, стартуют матчи финала четырех Кубка РК по футзалу 2024-2025 гг., в которых примет участие и «Аят». В полуфинале рудничане сыграют с «Кайратом», а «Семей» - с «Актобе». А с 25 по 30 марта молодежная сборная Казахстана примет участие в отборочном турнире к чемпионату Европы 2025 года (U-19).

Чемпионат Казахстана продолжится 29 и 30 марта матчами 31-го и 32-го туров, в которых «Аят» будет принимать «Актобе».

Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025