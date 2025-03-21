ЧП произошло на реке Тобол в районе поселка Октябрьский города Лисаковска. Собаку заметили местные жители и вызвали спасателей. Об этом сегодня, 21 марта, сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области в своих соцсетях.

Кадр из видео ДЧС

- Неравнодушные местные жители заметили животное, которое не могло выбраться с опасного участка, и незамедлительно обратились за помощью, - рассказали в ведомстве. - Из-за потепления лед начал истончаться, создавая угрозу провала собаки в холодную воду.

Спасатели приехали, надули лодку и аккуратно подобрались кживотному. После чего доставилиего на берег.

Кадр из видео ДЧС

- Собака была в ошейнике, что говорит о наличии хозяев. На данный момент ее приютили местные жители, а в скором времени питомец вернется к своим владельцам. Спасатели напоминают о необходимости внимательного отношения к своим питомцам и просят не оставлять их без присмотра, особенно вблизи водоемов в период ледостава, - резюмировали в ДЧС.