Председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов назвал самый простой и важный способ защиты персональных данных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК, Абдикаликов рассказал, как казахстанцам противостоять мошенничеству.

"Самые базовые вещи мы хотели бы еще раз напомнить нашим гражданам: никому не передавайте код, направленный с 1414. Если внимательно посмотреть на это сообщение, то мы уже на трех языках – русском, казахском и английском – указали: "Никому не передавайте код". Это действительно самый простой и очень важный способ защиты", - сообщил он.

Также, по словам председателя комитета, необходимо обязательно обновлять программное обеспечение, которое вы используете на компьютерах, персональных устройствах и мобильных телефонах.

"Также не рекомендуется отвечать на подозрительные сообщения или переходить по ссылкам, отправленным от незнакомцев. Например, один из самых распространенных видов мошенничества – это когда вам пишут, что "наша девочка участвует в конкурсе, пожалуйста, проголосуйте, каждый голос важен". Как правило, за этим не стоит ни конкурс, ни девочка, а мошенники, которые с помощью фишингового сайта пытаются выманить у вас персональные данные, а еще хуже – данные банковской карты. В результате вы можете потерять свои средства", - добавил Руслан Абдикаликов.

Кроме того, важно использовать антивирусные программы и не доверять личную информацию подозрительным сайтам и приложениям.