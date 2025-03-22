В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы с 23 по 28 марта пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами отключение электроэнергии костнется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП KBS (работы на вру дома)
23 марта 2025 года с 10:00 до 17:00
- Клиника ИП Жакупов по ул. Уральская, 45.
Спальный сектор:
- ул. Уральская, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д.
ТП -29 (работы на ПС ремонт строительной части)
26-27 марта 2025 года с 09:00 до 18:00
- кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова,
- Том-фар по ул. Баймагамбетова, 187,
- ТОО «Апис» по ул. Толстого, 72,
- кафе «Бирюлька» по ул. Толстого, 72,
- Аптека по ул. Баймагамбетова, 187,
- ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова, 187,
- Кросстар по ул. Баймагамбетова, 187,
- Обмен валюты по ул. Баймагамбетова, 187,
- Евразийский банк по ул. Баймагамбетова, 187,
- Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова, 187,
- кафе по ул. Баймагамбетова, 187,
- Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова, 187,
- Медицинский кабинет по ул. Толстого, 72,
- магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185.
Спальный сектор:
- ул. Толстого, 72,
- ул. Баймагамбетова, 185, 187.
КТП – ЗХВ (фидер 1) (работы на ВЛ)
26 марта 2025 года с 09:00 до 16:00
Частный сектор:
- по ул. Аксу в границах д. 1-27, 28а, 28/9-28/21,
- по ул. Станционная в границах д. 1/24-1/32, 38,40
ТП – 128 (фидер 1) (работы на ВЛ)
26 марта 2025 года с 09:00 до 16:00
- Парикмахерская по ул. Чехова 190.
Частный сектор:
- по ул. Чехова в границах д. 154-190, 188/1-188/13,
- по ул. Рабочая в границах д. 119-135, 134-154,
- по ул. 1 Мая в границах д. 163-197, 204-238,
- по ул. Козыбаева в границах д. 179-195.
ТП – 9 (фидер 1) (работы на ВЛ)
27 марта 2025 года с 09:00 до 17:00
Частный сектор:
- по ул. Полевая в границах д. 3-26,
- по ул. Уральская в границах д. 8-21.
ТП – 49 (фидер 3) (работы на ВЛ)
28 марта 2025 года с 09:00 до 16:00
Частный сектор:
- по ул. Фролова в границах д. 19-39,
- по ул. 8 Марта в границах д. 42-62,
- по ул. Наримановская в границах д. 14-24, 18/1-18/5, 18а, 20/1-20/14,
- по ул. Краснопартизанская в границах д. 35-47.
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