План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы с 23 по 28 марта пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами отключение электроэнергии костнется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:



КТП KBS (работы на вру дома)

23 марта 2025 года с 10:00 до 17:00

Клиника ИП Жакупов по ул. Уральская, 45.

Спальный сектор:

ул. Уральская, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д.

ТП -29 (работы на ПС ремонт строительной части)

26-27 марта 2025 года с 09:00 до 18:00

кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова,

Том-фар по ул. Баймагамбетова, 187,

ТОО «Апис» по ул. Толстого, 72,

кафе «Бирюлька» по ул. Толстого, 72,

Аптека по ул. Баймагамбетова, 187,

ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова, 187,

Кросстар по ул. Баймагамбетова, 187,

Обмен валюты по ул. Баймагамбетова, 187,

Евразийский банк по ул. Баймагамбетова, 187,

Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова, 187,

кафе по ул. Баймагамбетова, 187,

Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова, 187,

Медицинский кабинет по ул. Толстого, 72,

магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185.

Спальный сектор:

ул. Толстого, 72,

ул. Баймагамбетова, 185, 187.

КТП – ЗХВ (фидер 1) (работы на ВЛ)

26 марта 2025 года с 09:00 до 16:00

Частный сектор:

по ул. Аксу в границах д. 1-27, 28а, 28/9-28/21,

по ул. Станционная в границах д. 1/24-1/32, 38,40

ТП – 128 (фидер 1) (работы на ВЛ)

26 марта 2025 года с 09:00 до 16:00

Парикмахерская по ул. Чехова 190.

Частный сектор:

по ул. Чехова в границах д. 154-190, 188/1-188/13,

по ул. Рабочая в границах д. 119-135, 134-154,

по ул. 1 Мая в границах д. 163-197, 204-238,

по ул. Козыбаева в границах д. 179-195.

ТП – 9 (фидер 1) (работы на ВЛ)

27 марта 2025 года с 09:00 до 17:00

Частный сектор:

по ул. Полевая в границах д. 3-26,

по ул. Уральская в границах д. 8-21.

ТП – 49 (фидер 3) (работы на ВЛ)

28 марта 2025 года с 09:00 до 16:00

Частный сектор: