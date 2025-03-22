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В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

22 марта 2025, 08:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы с 23 по 28 марта пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключение электроэнергии костнется потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП KBS (работы на вру дома)

23 марта 2025 года с 10:00 до 17:00

  • Клиника ИП Жакупов по ул. Уральская, 45.

Спальный сектор:

  • ул. Уральская, 45А, 45Б, 45В, 45Г, 45Д.

ТП -29 (работы на ПС ремонт строительной части)

26-27 марта 2025 года с 09:00 до 18:00

  • кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова, 
  • Том-фар по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • ТОО «Апис» по ул. Толстого, 72, 
  • кафе «Бирюлька» по ул. Толстого, 72,
  • Аптека по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • Кросстар по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • Обмен валюты по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • Евразийский банк по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • кафе по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова, 187, 
  • Медицинский кабинет по ул. Толстого, 72, 
  • магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185.

Спальный сектор:

  • ул. Толстого, 72, 
  • ул. Баймагамбетова, 185, 187.

КТП – ЗХВ (фидер 1) (работы на ВЛ)

26 марта 2025 года с 09:00 до 16:00

Частный сектор:

  • по ул. Аксу в границах д. 1-27, 28а, 28/9-28/21, 
  • по ул. Станционная в границах д. 1/24-1/32, 38,40

ТП – 128 (фидер 1) (работы на ВЛ)

26 марта 2025 года с 09:00 до 16:00

  • Парикмахерская по ул. Чехова 190.

Частный сектор:

  • по ул. Чехова в границах д. 154-190, 188/1-188/13, 
  • по ул. Рабочая в границах д. 119-135, 134-154, 
  • по ул. 1 Мая в границах д. 163-197, 204-238, 
  • по ул. Козыбаева в границах д. 179-195.

ТП – 9 (фидер 1) (работы на ВЛ)

27 марта 2025 года с 09:00 до 17:00

Частный сектор:

  • по ул. Полевая в границах д. 3-26, 
  • по ул. Уральская в границах д. 8-21.

ТП – 49 (фидер 3) (работы на ВЛ)

28 марта 2025 года с 09:00 до 16:00

Частный сектор:

  • по ул. Фролова в границах д. 19-39, 
  • по ул. 8 Марта в границах д. 42-62, 
  • по ул. Наримановская в границах д. 14-24, 18/1-18/5, 18а, 20/1-20/14, 
  • по ул. Краснопартизанская в границах д. 35-47.