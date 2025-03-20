Что именно регулирует Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК? Каковы рычаги воздействия на самих монополистов и кто может их применить? Случается ли так, что поставщики водят за нос антимонопольщиков? Был ли в истории области прецедент, когда сами поставщики услуг просили снизить тариф? На вопросы «НГ» отвечает Илияс ЕЛЕМИСОВ, заместитель руководителя департамента КРЕМ по Костанайской области.

Илияс Елемисов: «Нам заявляли, вы что - с ними договорились? Почему снова повышение?»

- Ильяс Ерикбаевич, многие привыкли к названию комитета, но, вероятно, не все отдают себе отчет, как же именно департамент регулирует этих самых монополистов? Как выглядит эта работа?

- В первую очередь департамент руководствуется Законом «О естественных монополиях», правилами формирования тарифов, правилами ценообразования и прочими документами. Мы рассматриваем обоснованность затрат монополистов, анализируем их отчеты об исполнении тарифной и инвестиционной программы. Наша регуляция есть экономический анализ, ведь доход естественного монополиста - это средства налогоплательщиков.

- Если брать действующий газовый тариф, то как долго он держится на существующем уровне и насколько активно меняется?

- Сама структура цены для потребителя почти полностью состоит из трех частей: отпускная оптовая цена, транспортировка и так называемая снабженческая надбавка. Для оптовой цены есть ограничения министерства энергетики - не «трогать» цену чаще одного раза в год. Для транспортировки действует похожее правило кратности: вот, допустим, QazaqGaz Aimaq является субъектом естественных монополий по транспортировке товарного газа, а также субъектом общественно значимого рынка по газоснабжению. Он не имеет права заявлять об изменении тарифа чаще одного раза в год. Далее - снабженческая надбавка. Затраты, которые в нее включены, увеличиваются по мере инфляции. Наш департамент отдает отчет: частое изменение показателей по этой составляющей приводит к социальной напряженности.

- Из трех составных нашей потребительской цены за газ, насколько мне известно, самая значительная - первая, то есть оптовая цена, 82% в ее структуре. Вторая, транспортировка - это плюс 15%. Но ведь остается еще много чего.

- На снабженческую надбавку, то есть на все эти затраты - транспортные и операционные расходы, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, увеличение заработной платы персоналу - приходится всего 3% от потребительской цены на газ.

- 28 февраля газотранспортировщики представили департаменту доводы к росту тарифа. Например, предельная оптовая цена реализации газа для внутреннего рынка с 2018 года увеличилась в области с 17,3 до 25,5 тенге за кубометр. Утвержденные тарифы на транспортировку газа по газораспределительным системам с 2021 года выросли с 4,66 до 4,75 тенге за куб. То есть вот и настала пора поднять цену для потребителя. Насколько это убедительно экономически, кто делает расчет?

- Все эти цифры мы как раз сейчас рассматриваем, это наша компетенция, а по результатам проведенной экспертизы нашим департаментом будет принято решение.

- Рискнете обнародовать что-то предварительное?

- Например, QazaqGaz Aimaq запрашивал увеличение расходов на заработную плату. При этом, как я упоминал, здесь есть правила ограничения. По итогам 2024 года заработная плата на одного сотрудника, работающего в сфере газо-, а также тепло- и электроснабжения, составила 314 000 тенге. Наш департамент учел эту статистику, и в результате расчетов доводы газотранспортировщиков относительно увеличения их зарплаты сочтены неосновательными.

- То есть бывает так, что монополист в заявке о повышении тарифа предоставляет, мягко скажем, недостоверные цифры?

- Да. Потому что его цель - продемонстрировать большие затраты. Потом там делают вид, что они искренне ошиблись, что-то не туда поставили… Мало ли что указал субъект: в ходе анализа мы направляем уточняющие запросы. Если дело того потребует, можем продлить и сам срок рассмотрения заявки.

- А вы действительно можете все проверить? Вам не говорят: а сюда мы вас не пустим, а этой цифры мы вам не покажем…

- Мы с этим сталкиваемся и как уполномоченный орган имеем право запрашивать доходы, объемы, все, что предусмотрено законодательством. Если мы сталкиваемся с укрывательством, то должны обратиться в компетентные органы для принятия ими мер.

- Теперь перейдем к энергетическим монополистам. С 1 января ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» прекратило деятельность. Теперь область снабжает электроэнергией ТОО «ЭПК-forfait». В чем причина этого изменения?

- Действительно, у нас было 5 гарантирующих поставщиков электроэнергии по области: ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго», ГКП «Житикаракоммунэнерго» и КГП «Костанайюжэлектросервис». С 1 января функции электроснабжения были переданы региональным электросетевым компаниям. Эта мера направлена на то, чтобы все средства, которые компания получает от оказания услуг, оставались в этой же сфере - в электроэнергетике. Думаю, тем самым мы вовсе не делаем большего монополиста, потому что их деятельность будет так же ограничиваться. Главное - прибыль не будет направляться на другие нужды. В общем, в результате изменений с нового года на рынке региона остались два гарантирующих поставщика: ТОО «ЭПК-forfait» и ТОО «ЭПК Atica».

- 25 февраля «ЭПК-форфайт» подал заявку в ваш департамент на повышение цены за электричество с 1 апреля в связи с увеличением нагрузки, ведь теперь эта компания обеспечивает электричеством всю область, кроме Рудного. Наконец, 17 марта состоялись общественные слушания по их заявке. Как они прошли, какие предложения и доводы у «ЭПК-форфайт»?

- В отличие от газовых слушаний, здесь был полный зал, даже стулья добавляли. Большой интерес у потребителей. Много вопросов, выкрики с мест, все как обычно бывает. Потом даже говорили: «Вы что - с ними договорились? Почему снова повышение?» Не все понимают суть нашей работы… В общем, мы обсудили проект «ЭПК-форфайта», который заявился на рост в размере 21,5%, или 6 тг за 1 кВ/ч. То есть на сегодня средняя цена для «ЭПК-форфайта» составляет 29,14 тг без НДС, а их проект предусматривает 34,1 тг за 1 кВ/ч. Они обуславливают заявленный рост тем, что у них возникли затраты на услуги по электроснабжению Аркалыка, ведь раньше там присутствовал «Костанайюжэлектросервис». Вот представьте, что вы покупаете в магазине молоко. А ведь в его цене уже заключена доставка продукта до магазина. «ЭПК-форфайт» так же оказывает услуги по транспортировке электроэнергии до вашего дома, а потом туда же добавляется и снабженческая надбавка. Схема та же, что и с газом: поставщик, транспортировщик и тот, кто реализует.

- Как долго департамент намерен проводить анализ по заявке «ЭПК-форфайт»?

- Установленный срок - 30 календарных дней, как и в случае с газоснабжением. День принятия решения выпадает на 27 марта. Напомню, это их проект. Но если, опять же, возникнут дополнительные запросы, срок может сдвинуться.

- Что произойдет, если заявка энергетиков все же будет утверждена?

- По их проекту киловатт-час может подорожать на 6 тенге. Но ведь еще не завершен анализ с нашей стороны! Субъект антимонопольного законодательства включил определенные расходы, и еще не факт, что мы сочтем их обоснованными. Все затраты монополиста должны быть подтверждаемыми и измеряемыми, иначе и не может быть. Варианты типа «жизнь стала тяжелая» нами в расчет не берутся.

- Можете ли вы привести статистику: как часто заявки любых наших монополистов отклоняются?

- Напомню про годовую кратность обращений к нам. Будь воля монополистов, они бы ходили к нам постоянно. Думаю, ответ такой: мы отказываем в половине случаев.

- А бывает ли наоборот, когда сам монополист просит: Илияс Ерикбаевич, снизьте нам тариф, пожалуйста! Нам надоел наш высокий тариф…

- Да, были и такие случаи. ГКП «Костанай-Су». В 2021 году они самостоятельно обратились с заявлением по снижению тарифа. Механизмы по самостоятельному его снижению также регламентируются правилами. То есть, если субъект дисциплинированный, ему лучше обратиться к нам, честно признаться, что расходы оказываются ниже запланированных. Если это вскроется позже, мы мало того что заставим снизить тариф, так еще и наложим штраф.

- Мой знакомый из Германии рассказал: «Мы переехали в новую квартиру, и нас спросили - а с каким поставщиком электроэнергии вы бы хотели заключить договор?» Там разные компании предлагают разные тарифные планы, хотя в квартире провода одни и те же. Когда, наконец, наши граждане начнут выбирать поставщиков комуслуг? Ну, если хотя бы пофантазировать на заданную тему…

- Здесь речь о развитости инфраструктуры. К сожалению, мы не способны дублировать, например, тепловые сети или водопровод: в Казахстане суровый климат. Если говорить серьезно - добавлю, что у нас в последнее время вносится достаточно изменений в части более рационального энерго- и ресурсопотребления. Это, кстати, и было причиной введения дифференцированных тарифов на воду: если вы намерены экономить - платите меньше. В этой связи прогнозируется, что ГКП «Костанай-Су» за счет введения новых тарифов получит 200 млн тенге прибыли в год, и эту сумму они должны потратить на реконструкцию своих же сетей.

- Ильяс Ерикбаевич, скажите честно: вам нравится то, чем вы занимаетесь?

- Еще как! Потому что мы, департамент Комитета по регулированию естественных монополий, приносим реальную пользу обществу.

- На этой замечательной ноте… Спасибо.

Фото Наталии ГЛУЩЕНКО

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