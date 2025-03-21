Если коротко, им совсем не нравится, когда им отказывают в оплате картой и требуют наличку. Однако и жаловаться напрямую на коллег со Складской хозяева магазинов у дома не готовы. Неудобно. Считают, что сломать 30-летний привычный ход вещей должна налоговая служба, ибо она за это зарплату получает...

«Меньше 3 чеков в день»

Шумный обмен мнениями и информацией состоялся недавно в акимате Костаная. Собрались представители торговых домов, рынков, магазинов, палаты предпринимателей Костанайской области, а также сотрудники службы госдоходов города, чиновники. Выбор темы для обсуждения - «Необходимость усиления кассовой дисциплины» - налоговики постарались обосновать цифровыми данными.

Фото из архива "НГ"

Для начала напомнили, что в РК за реализацию товара, оказание услуги с целью получения дохода необходимо выбивать фискальный чек, который является первичным учетным документом, подтверждающим факт денежного расчета. Чек может быть на бумажном носителе и в электронном виде, нужен как при операциях с наличностью, так и при безналичных оплатах. Выдачу его обеспечивает как специальное оборудование - контрольно-кассовые машины, POS-терминалы, так и онлайн-сервисы. Оплата посредством QR-кода чека не отменяет.

- По данным управления государственных доходов по Костанаю на 1 января 2025 года, количество зарегистрированных 25 742 контрольно-кассовых машин, - сообщил заместитель руководителя УГД Сергей КОПП, - количество выбитых чеков в 2024 году составило 83 724 727. В среднем на одну ККМ приходится 9 чеков в день. А 985 налогоплательщиков выбивают в день менее трех чеков, что при ведении бизнеса маловероятно. Не выбивают чеки, но при этом имеют доход по POS-терминалам, 180 налогоплательщиков.

Представители налоговой службы говорили, что у них нет цели "только контролировать и штрафовать"

По мнению налоговиков, даже с учетом того, что сейчас доминируют безналичные платежи, есть основания предполагать сокрытие доходов.

- За всех не скажу, но в магазинах у дома просто выручка упала, потому и чеков меньше. Цены на продукты поднялись - раз, конкуренция бешеная с супермаркетами - два, - сказала предприниматель Гульмира КАЗБЕКОВА, - у меня если раньше по Z-отчету около 200 тысяч тенге выходило в день, то постепенно до 140 тысяч дошло.

И кто-то добавил, что наверняка «меньше 3 чеков в день - это Складская», центр оптовой торговли в Костанае.

Там объемы, там налоги

На встрече в акимате были представители только розничного сектора. Хозяева небольших торговых точек постоянно закупают товары у оптовиков. И утверждают, что на Складской в приоритете наличные. Без всяких фискальных чеков.

- ККМ никто толком не пользуется, POS-терминалами тоже. Ну, может, не поголовно, но большинство. Вечная «отмазка» - нет Интернета. Через день туда приходится ездить на закуп. И всегда одно и то же - идите и в терминале берите наличные. Беру. Со 100 000 тенге получается, что 2 000 отдаю банку. Вот я уже 30 лет в бизнесе и 30 лет все обещают навести с этим порядок. Мы, магазины у дома, не имеем права отказать человеку даже если он одну булку хлеба карточкой оплачивает, а тут такие объемы. Мы в день 5 килограммов сахара продаем, а оптовики 5 КамАЗов. Вот где налоги-то, - эмоционально выступала одна из участниц встречи.

- Так вы жалуйтесь на нарушение кассовой дисциплины, официально к нам обратитесь с указанием продавца. Вы же покупатель. Ваши конкретно права нарушены, - ответил руководитель управления госдоходов по Костанаю Азамат КОЖУКОВ.

Но предприниматели к такому обороту не готовы. С одной стороны - «неудобно как-то, мы с ними столько лет работаем», другой резон - «давайте вы сами, разве это не прямая обязанность налоговой?».

Кстати, в конце прошлого года сотрудники УГД провели рейды по деятельности рынков, в том числе оптовых. И в зале признавали, что теперь «на базе ОРТ у многих, кто стоит на овощах, появились терминалы, можно по безналу работать».

«Давайте снизим до 2%»

Еще одна актуальная для малого бизнеса тема обсуждалась на этой встрече - ставка розничного налога для предпринимателей в Костанае. Концепция его продвижения известна: если ставку снижать, то предпринимателя почувствуют выгоду в том, чтобы не дробить бизнес, выйти из тени. И государству неплохо - посильный налог будет стимулировать показывать реальные доходы, уходить от схем их минимизации.

Право снижать ставку этого налога, которая на старте составляет 4%, в городах и районах имеет местная власть. Решающее слово - за депутатами маслихатов. Снижать можно даже вдвое.

В Костанайской области процесс перехода части бизнеса на режим розничного налога идет медленно. Осторожны обе стороны процесса. Главное опасение у властей одно - из тени-то еще когда предприниматели выйдут, а поступления в бюджет могут снизиться сразу же.

В 2023 году в трех регионах области маслихаты не поддержали предложения предпринимателей уменьшить ставку с 4% до 2% и 3%, больше тогда нигде даже попыток рассмотреть снижение не было.

Но в прошлом году все-таки удалось в областном центре уменьшить ставку розничного налога до 3%. И сейчас этот спецрежим в Костанае использует 1431 плательщик. Налоговики фиксируют их количественный рост по сравнению с прошлым годом почти вдвое. Но считают они не только это.

- Хотелось бы отметить, что у индивидуальных предпринимателей, которые прежде были на упрощенной декларации, но перешли на режим розничного налога, в связи со снижением ставки по этому налогу с 4% до 3% (с 1 января 2025 года ) при увеличении дохода количество выбитых чеков не увеличилось, - отметил Сергей Копп.

Налоговики, впрочем, признали, что период для анализа пока очень короткий, выводы на его основе делать рано, итоги года покажут более ясную картину.

А предприниматели считают, что ставку налога надо еще опустить.

ИП Виктория Ли подняла вопрос о дальнейшем снижении ставки розничного налога

- Вы предварительно не прикидывали, если ставка розничного налога снизится до 2%, сколько предпринимателей это выведет из тени, - спросила индивидуальный предприниматель Виктория ЛИ.

Ей ответили, что пока еще правом уйти на 3% розничного налога воспользовалось слишком мало плательщиков из зарегистрированных в Костанае 27 650 ИП. Хотя выгоды очевидны - можно повысить доход, порогов нет.

- Ну вот в Караганде же 2%, почему другие области на это идут, а мы остановились только на 3%, - спросили из зала.

- Но где-то все еще 4%, а у нас уже 3%, - парировал руководитель управления.

- Ну попросить вас можно хотя бы, чтобы вы проявили инициативу о снижении ставки розничного налога, - обратился предприниматель Александр КИМ. - У нас в группе много предпринимателей, которые сами стоят за прилавком. Это не от хорошей жизни. Вынуждены. 3% это все равно много. Альтернатива ли для нас в таком случае общеустановленный режим? Нет, потому что там уже бухгалтерский учет, а это означает дополнительные затраты.

Азамат Кожуков ответил, что ставка розничного налога меняется раз в год, эффективность ее применения «надо будет посмотреть в динамике». Повторил, что взвешивают все за и против депутаты маслихата. А налоговая служба со своей стороны расчеты сделает и предоставит.

«Не вмешиваемся»

Получили предприниматели ответ на еще один важный для них вопрос. Вряд ли он их устроил. Но прозвучал четко, по крайней мере. Опять говорили о высоком проценте за банковские услуги при безналичных расчетах. Комиссию за эквайринг предприниматели называли вторым налогом. И недоумевали, почему их это волнует, а службу госдоходов нет.

- Банки второго уровня - это бизнес, размер комиссии они определяют сами, в это вмешиваться у нас нет никакой возможности, - ответил Кожуков, - мы действуем в рамках налогового законодательства, таких полномочий у нас нет. Тем более на уровне регионов.

Он посоветовал действовать через палату предпринимателей, которая должна донести аргументы МСБ до Национального банка РК.

Фото Галины КАТКОВОЙ